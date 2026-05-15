Shukra Guru Yuti 2026 : शुक्र-गुरु की युति से बना राजयोग, मेष, मिथुन और तुला वालों का शुरू हो सकता है शुभ समय

Shukra Guru Yuti 2026 : 14 मई 2026 से शुक्र और गुरु की युति बनने जा रही है, जिसे ज्योतिष में बेहद शुभ माना जाता है। यह संयोग 8 जून तक प्रभावी रहेगा और कई राशियों के लिए करियर, धन, रिश्तों और मान-सम्मान में बदलाव ला सकता है। एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा के अनुसार मेष, मिथुन और तुला राशि वालों पर इसका सबसे ज्यादा सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। शुक्र सुख, प्रेम, कला, आकर्षण और विलासिता का दूत है, जबकि गुरु ज्ञान, भाग्य, धर्म और सफलता का प्रतिनिधि है। जब ये दोनों साथ आते हैं तो जिंदगी में नए मौके खुलने लगते हैं और मेहनत का फल भी जल्दी मिल सकता है।