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Shukra Guru Yuti 2026 : शुक्र-गुरु की युति से बना राजयोग, मेष, मिथुन और तुला वालों का शुरू हो सकता है शुभ समय

Venus Jupiter Conjunction 2026 : 14 मई 2026 से 8 जून 2026 तक शुक्र और गुरु की युति से बनने वाला राजयोग मेष, मिथुन और तुला राशि वालों के लिए करियर, धन और रिश्तों में बड़े बदलाव के संकेत दे रहा है।

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भारत

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Manoj Vashisth

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एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा

May 15, 2026

Venus Jupiter Conjunction 2026

Venus Jupiter Conjunction 2026 : मेष, मिथुन और तुला राशि वालों के लिए शुरू हो सकता है शुभ समय (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Shukra Guru Yuti 2026 : 14 मई 2026 से शुक्र और गुरु की युति बनने जा रही है, जिसे ज्योतिष में बेहद शुभ माना जाता है। यह संयोग 8 जून तक प्रभावी रहेगा और कई राशियों के लिए करियर, धन, रिश्तों और मान-सम्मान में बदलाव ला सकता है। एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा के अनुसार मेष, मिथुन और तुला राशि वालों पर इसका सबसे ज्यादा सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। शुक्र सुख, प्रेम, कला, आकर्षण और विलासिता का दूत है, जबकि गुरु ज्ञान, भाग्य, धर्म और सफलता का प्रतिनिधि है। जब ये दोनों साथ आते हैं तो जिंदगी में नए मौके खुलने लगते हैं और मेहनत का फल भी जल्दी मिल सकता है।

ज्योतिष विशेषज्ञों के मुताबिक इस बार यह युति खास तौर पर तीन राशियों मेष, मिथुन और तुला पर ज्यादा असर डाल सकती है। इन राशियों के लोगों को करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में मजबूत संकेत मिल सकते हैं।

मेष राशि वालों को मिल सकते हैं नए मौके

मेष राशि वालों के लिए यह समय नई जिम्मेदारियों का हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन या किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं। लंबे समय से रुके काम अचानक बनने लग जाएंगे। लोगों के बीच आपकी बातों का असर बढ़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी।

बिज़नेस से जुड़े लोगों को नए क्लाइंट या पार्टनर मिल सकते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ में सुधार के संकेत हैं, हालांकि जल्दबाजी में निवेश करने से बचने की सलाह दी जा रही है।

मिथुन राशि के लिए बदलाव का समय

मिथुन राशि के लिए तो जैसे नई शुरुआत का वक्त आ गया है। आपके पास नए आइडिया आएंगे, और कुछ नया करने का मन जोर मारने लगेगा। खासकर मीडिया, मार्केटिंग, शिक्षा, लेखन या कम्युनिकेशन से जुड़े लोग रिस्क ले सकते है। जो लोग बिजनेस शुरू करना या नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छे मौके लेकर आएगा। यात्रा या नई मुलाकातें भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती हैं।

तुला राशि में रिश्तों और करियर में सुधार

तुला राशि पर शुक्र का विशेष प्रभाव माना जाता है, इसलिए इस युति का असर यहां और भी ज्यादा दिखाई दे सकता है। परिवार और रिश्तों में चल रही परेशानियां कम हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में मिठास बढ़ने के संकेत हैं।

करियर के मोर्चे पर भी स्थिति मजबूत हो सकती है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को बेहतर ऑफर मिल सकता है। बिजनेस में रुका हुआ पैसा वापस आने की संभावना भी जताई जा रही है।

क्या सिर्फ भाग्य से बदल जाएगी जिंदगी?

ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति को अवसरों का संकेत माना जाता है, लेकिन विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि केवल ग्रहों के भरोसे बैठना सही नहीं है। मेहनत, सही फैसले और धैर्य उतने ही जरूरी हैं। यह योग उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है जो पहले से मेहनत कर रहे हैं और नए मौके तलाश रहे हैं।

क्यों खास मानी जाती है शुक्र-गुरु युति

वैदिक ज्योतिष में गुरु और शुक्र दोनों को शुभ ग्रह माना गया है। गुरु जहां ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं शुक्र भौतिक सुख और आकर्षण का कारक है। जब दोनों एक साथ आते हैं तो जीवन में संतुलन बनने की संभावना बढ़ती है। यही वजह है कि इस युति को कई लोग समृद्धि और तरक्की का संकेत मानते हैं।

हालांकि हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इसलिए इसका प्रभाव भी अलग-अलग हो सकता है। कुछ लोगों को तुरंत परिणाम दिख सकते हैं, जबकि कुछ को धीरे-धीरे बदलाव महसूस हो सकता है।

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Grah Gochar

Published on:

15 May 2026 12:01 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shukra Guru Yuti 2026 : शुक्र-गुरु की युति से बना राजयोग, मेष, मिथुन और तुला वालों का शुरू हो सकता है शुभ समय

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