15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Horoscope Today : आज का राशिफल 15 मई 2026: मेष में चंद्र गोचर से धन लाभ के योग, जानें सभी 12 राशियों का भविष्य

Horoscope Today 15 May 2026 : 15 मई 2026 के राशिफल में जानें किस राशि की चमकेगी किस्मत। अश्विनी योग और चंद्रमा के मेष राशि में प्रवेश से नौकरी, व्यापार और निवेश में कई लोगों को बड़ा फायदा मिलने के संकेत हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

May 15, 2026

Daily Horoscope Hindi

Horoscope Today 15 May 2026 : 15 मई 2026 का दैनिक राशिफल (फोटो सोर्स : AI@chatgpt)

Horoscope Today 15 May 2026 : आज 15 मई को चंद्रमा मेष राशि में गोचर करेंगे और अश्विनी योग का प्रभाव कई राशियों के लिए धन लाभ और करियर ग्रोथ के संकेत दे रहा है। ग्रहों की बदलती चाल का असर नौकरी, व्यापार, निवेश और पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। कुछ राशि वालों को अचानक आर्थिक फायदा और रुके कार्यों में सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को खर्च और निर्णयों में सावधानी बरतनी होगी। जानिए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल (Horoscope Today)।

मेष राशिफल 15 मई 2026 (Aries Horoscope May 15, 2026)

आपकी विश्वसनीयता में वृद्धि होगी और अपनी बातों पर अडिग रहने का लाभ मिलेगा। भावनात्मक संबंधों में एक-दूसरे के सम्मान को लेकर संवेदनशील रहना होगा। योजनाबद्ध कार्यों में सावधानी से आगे बढ़ने का समय है।
शुभ रंग: भूरा (Brown), शुभ अंक: 9

वृषभ राशिफल 15 मई 2026 (Taurus Horoscope May 15, 2026)

नई चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का समय है। इसके लिए संघर्ष करना होगा, जिससे आपकी प्रतिभा में निखार आएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। विरोधियों का व्यवहार उकसाने वाला हो सकता है, धैर्य रखें। भावनात्मक संबंधों से सहयोग प्राप्त होगा।
शुभ रंग: कॉफी (Coffee), शुभ अंक: 6

मिथुन राशिफल 15 मई 2026 (Gemini Horoscope May 15, 2026)

विभिन्न योजनाओं में आगे बढ़ने के लिए चुनाव बुद्धिमानी से करना होगा। आर्थिक निवेश के जोखिमों को समझने की आवश्यकता है। कठिन समय में भाग्य का साथ मिलने से स्थितियों में सुधार आएगा। निवेश और करियर से जुड़े फैसलों में अनुभवी लोगों की सलाह लाभदायक रहेगी।
शुभ रंग: पीच (Peach), शुभ अंक: 3

कर्क राशिफल 15 मई 2026 (Cancer Horoscope May 15, 2026)

कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। किसी विशेष विषय पर लिया गया निर्णय सही सिद्ध होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। माता-पिता का व्यवहार अनुकूल रहेगा। बदलाव के लिए तैयार रहें; भावनात्मक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
शुभ रंग: स्लेटी (Grey), शुभ अंक: 7

सिंह राशिफल 15 मई 2026 (Leo Horoscope May 15, 2026)

नई सुविधाएं जुटाने के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे। कार्यक्षेत्र की स्थितियों में सुधार के परिणामस्वरूप सकारात्मक बदलाव आएंगे। भावनात्मक संबंधों में आपसी भरोसा बढ़ेगा। भूमि या भवन के सौदों से लाभ होने के योग हैं।
शुभ रंग: नारंगी (Orange), शुभ अंक: 2

कन्या राशिफल 15 मई 2026 (Virgo Horoscope May 15, 2026)

प्रशासनिक दृष्टि से व्यवस्था पर पकड़ बनाने के लिए अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ सकता है। कार्यों की गति अपेक्षा से धीमी रहेगी। पुराने संबंधों से पुनः जुड़ना लाभकारी सिद्ध होगा। अकारण चिंता हावी रह सकती है।
शुभ रंग: ऑफ व्हाइट (Off-White), शुभ अंक: 8

ये भी पढ़ें

Shani Jayanti 2026 शुभ मुहूर्त: 16 मई को करें पूजा, जानें अमावस्या तिथि और सही समय
धर्म/ज्योतिष
Shani Jayanti 2026 Date & Muhurat

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

dailyhoroscope

राशिफल 2026

Updated on:

14 May 2026 05:26 pm

Published on:

15 May 2026 05:22 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Horoscope Today : आज का राशिफल 15 मई 2026: मेष में चंद्र गोचर से धन लाभ के योग, जानें सभी 12 राशियों का भविष्य

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Rashifal 15 मई 2026 : सूर्य-बुध के राशि परिवर्तन से तुला, वृश्चिक समेत 6 राशियों को बड़ा लाभ

Today Horoscope in Hindi
राशिफल

Horoscope Tomorrow 15 मई 2026: तुला से मीन राशि तक करियर, धन, प्रेम और सफलता के संकेत

15 May 2026 Horoscope
राशिफल

Kal Ka Rashifal : कल का राशिफल 15 मई 2026: ज्येष्ठ संक्रांति और मास शिवरात्रि पर मेष-कन्या राशियों का भविष्यफल

Tomorrow Horoscope Hindi
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 14 May 2026: धनु समेत इन राशियों के लिए शानदार रहेगा गुरुवार, करियर में आ सकते हैं बड़े मौके

Aaj Ka Rashifal 14 May 2026
राशिफल

Rashi Bhavishya 14 May 2026: प्रदोष व्रत और अश्विनी नक्षत्र से सिंह, तुला समेत इन राशियों को मिल सकता है भाग्य का साथ

Astrology Prediction 14 May 2026,Aaj Ka Rashifal 14 May
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.