Somnath Swabhiman Parv 2026: जब चंद्रमा ने पाई नई जिंदगी, जानिए क्यों कहलाता है सोमनाथ पहला ज्योतिर्लिंग

Somnath Temple Latest News: हिंदू धर्म में सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, तपस्या और पुनर्जन्म की सबसे अद्भुत कहानियों में से एक का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब चंद्रदेव (सोम) राजा दक्ष के श्राप के कारण अपनी चमक और शक्ति खो बैठे, तब उन्होंने प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति दी और पुनर्जीवन का वरदान दिया। यही कारण है कि इस पावन धाम को ‘सोमनाथ’ कहा गया और इसे पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सदियों बाद भी यह स्थान केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि विश्वास की उस शक्ति का प्रतीक है जो अंधकार के बाद भी नई रोशनी लेकर आती है।