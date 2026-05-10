Sri Sri@70: PM मोदी की मौजूदगी में Art of Living का आध्यात्मिक महोत्सव, श्री श्री रविशंकर का खास संदेश

Sri Sri Ravi Shankar, Art of Living Foundation, PM Modi : बेंगलुरु का माहौल रविवार को आध्यात्म और उत्साह से भर गया, जब Art of Living ने अपना 45वां स्थापना दिवस बड़े स्तर पर मनाया। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शामिल हुए और संस्था के नए मेडिटेशन सेंटर ‘ध्यान मंदिर’ का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में हजारों लोगों की मौजूदगी ने इसे सिर्फ एक समारोह नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा के बड़े उत्सव में बदल दिया।