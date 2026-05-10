Panchang : आज का पंचांग 11 मई 2026: नवमी-दशमी तिथि, राहुकाल, चौघड़िया, शतभिषा नक्षत्र

Aaj Ka Panchang 11 May 2026 : आज का पंचांग 11 मई 2026 (फोटो सोर्स: AI@Gemini)
Aaj Ka Panchang 11 May 2026: 11 मई 2026, सोमवार का पंचांग धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। आज कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि दिन 3:25 तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारम्भ होगी। शतभिषा नक्षत्र रात्रि 1:29 तक रहेगा तथा इसके बाद पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र आरम्भ होगा। ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश भारद्वाज आज पंचक प्रभावी रहेगा और रात्रि में भद्रा का भी प्रारम्भ होगा।
आज के शुभ चौघड़िया में मांगलिक एवं शुभ कार्य करना लाभदायक माना गया है। साथ ही सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र में और मंगल का अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश ज्योतिषीय रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन माने जा रहे हैं। कुंभ राशि में चंद्रमा का संचार होने से विचारों में गंभीरता, रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच का प्रभाव रहेगा।
आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि कुंभ होगी तथा उनके नाम गो, सा, सी, सू, से अक्षरों से रखे जा सकते हैं। पंचांग के माध्यम से आप दिनभर के शुभ-अशुभ मुहूर्त, राहुकाल, दिशा शूल और ग्रह-नक्षत्र की स्थिति की सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
|चौघड़िया प्रकार
|समय
|शुभता
|उपयोग
|अमृत चौघड़िया
|सूर्योदय से 7:25 तक
|अत्यंत शुभ
|सभी मांगलिक एवं शुभ कार्य
|शुभ चौघड़िया
|9:04 से 10:44 तक
|शुभ
|नए कार्य, पूजा, निवेश, यात्रा
|चर चौघड़िया
|2:03 से 3:42 तक
|मध्यम शुभ
|यात्रा, व्यापारिक कार्य
|लाभ चौघड़िया
|3:42 से आगे
|लाभकारी
|धन संबंधी एवं व्यावसायिक कार्य
|अमृत चौघड़िया
|लाभ चौघड़िया के बाद सूर्यास्त तक
|अत्यंत शुभ
|सभी प्रकार के शुभ कार्य प्रारम्भ करने हेतु उत्तम
दिशा शूल - आज पूर्व में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 7.30 से 9.00 तक
तिथि – नवमी तिथि दिन 3.25 तक होगी तदुपरान्त दशमी तिथि होगी ।
नक्षत्र – शतभिषा नक्षत्र रात्रि 1.29 तक रहेगा तदुपरान्त पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र होगा ।
योग – ऐन्द्र योग रात्रि 1.04 तक रहेगा तदुपरान्त वैधृति योग रहेगा ।
करण – गर करण दिन 3.25 तक रहेगा तदुपरान्त वणिज करण रहेगा।
विशिष्ट योग – कुमारयोग रात्रि 1-29 से प्रारम्भ,
व्रत / दिवस विशेष – भद्रा रात्रि 3-09 से प्रारम्भ, पंचक,
चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि कुंभ राशि में होगा ।
ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश रात्रि 7-31 पर, मंगल का अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में प्रवेश दिन 12-39 पर, हर्षल का कृत्तिका नक्षत्र चरण 4 में प्रवेश रात्रि 3-12 पर,
कुम्भ का स्वामी भी शानि हैं। इनका स्वभाव दयावान, निस्वार्थ, स्वतंत्रताप्रिय, कल्पना शील और देश-विदेश घूमने के शौकीन होते हैं। ये लोग सेल्समेन, वकील व जज होते हैं। ये जातक उच्चाधिकारी, उच्चपदासीन, क्रय-विक्रय, प्रोफेसर, जज-वकील, उच्चपदवी या धनी व्यापारी होते हैं। ये जातक बुद्धिमान, साधन-सम्पन्न, तीव्र स्मरण-शक्ति एवं गंभीर प्रकृति वाले होते हैं।
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