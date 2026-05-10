Panchang : आज का पंचांग 11 मई 2026: नवमी-दशमी तिथि, राहुकाल, चौघड़िया, शतभिषा नक्षत्र

दिशा शूल - आज पूर्व में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 7.30 से 9.00 तक

तिथि – नवमी तिथि दिन 3.25 तक होगी तदुपरान्त दशमी तिथि होगी ।

नक्षत्र – शतभिषा नक्षत्र रात्रि 1.29 तक रहेगा तदुपरान्त पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र होगा ।

योग – ऐन्द्र योग रात्रि 1.04 तक रहेगा तदुपरान्त वैधृति योग रहेगा ।

करण – गर करण दिन 3.25 तक रहेगा तदुपरान्त वणिज करण रहेगा।

विशिष्ट योग – कुमारयोग रात्रि 1-29 से प्रारम्भ,

व्रत / दिवस विशेष – भद्रा रात्रि 3-09 से प्रारम्भ, पंचक,

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि कुंभ राशि में होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन – सूर्य का कृत्तिका नक्षत्र में प्रवेश रात्रि 7-31 पर, मंगल का अश्विनी नक्षत्र मेष राशि में प्रवेश दिन 12-39 पर, हर्षल का कृत्तिका नक्षत्र चरण 4 में प्रवेश रात्रि 3-12 पर,