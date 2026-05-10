Vrishabh Sankranti 2026: 1 महीने तक वृषभ राशि में रहेंगे सूर्य, बदल सकते हैं करियर, धन और रिश्तों के समीकरण, जानें 12 राशियों पर प्रभाव

Vrishabh Sankranti 2026 in May: 15 मई 2026 को प्रातः 06:00 बजे सूर्य देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जून 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में इस परिवर्तन को वृषभ संक्रांति कहा जाता है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। सूर्य का यह गोचर करियर, धन, रिश्तों और सामाजिक प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। आइए ज्योतिषाचार्य प्रमोद शर्मा से जानते हैं कि सूर्य के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।