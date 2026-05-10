10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Vrishabh Sankranti 2026: 1 महीने तक वृषभ राशि में रहेंगे सूर्य, बदल सकते हैं करियर, धन और रिश्तों के समीकरण, जानें 12 राशियों पर प्रभाव

Surya Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ऊर्जा, आत्मविश्वास और सफलता का प्रतीक माना जाता है। 15 मई 2026 को सूर्य मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जून तक इसी राशि में रहेंगे।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

May 10, 2026

Vrishabh Sankranti 2026

12 Rashiyon Par Surya Gochar Ka Prabhav|Chatgpt

Vrishabh Sankranti 2026 in May: 15 मई 2026 को प्रातः 06:00 बजे सूर्य देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जून 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में इस परिवर्तन को वृषभ संक्रांति कहा जाता है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। सूर्य का यह गोचर करियर, धन, रिश्तों और सामाजिक प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। आइए ज्योतिषाचार्य प्रमोद शर्मा से जानते हैं कि सूर्य के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

मेष राशि

सूर्य का वृषभ राशि में गोचर मेष राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आय में वृद्धि और रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं। हालांकि परिवार में किसी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान और सिरदर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

वृषभ राशि

यह गोचर वृषभ राशि वालों के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को मजबूत बनाएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि बेहतर होगी और लोग आपके काम की सराहना करेंगे। हालांकि अहंकार या जिद रिश्तों में दूरी ला सकती है, इसलिए व्यवहार में विनम्रता बनाए रखना जरूरी रहेगा।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय खर्च बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। अचानक धन खर्च होने की संभावना रहेगी। मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है, इसलिए ध्यान और मेडिटेशन का सहारा लेना फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को करियर और व्यापार में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं और मेहनत का लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए रिश्तों में संवाद बनाए रखना जरूरी होगा।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर करियर में उन्नति लेकर आ सकता है। प्रमोशन, सम्मान और नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे।

कन्या राशि

कन्या राशि वालों को भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। विदेश यात्रा, शिक्षा और धार्मिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। हालांकि पिता के स्वास्थ्य और घरेलू खर्चों को लेकर चिंता बढ़ सकती है, इसलिए परिवार पर ध्यान देना जरूरी होगा।

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को नौकरी और व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपकी मेहनत और कार्यशैली की तारीफ होगी, जिससे समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।

धनु राशि

धनु राशि वालों को मेहनत का अच्छा फल मिलने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं और कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है। हालांकि भविष्य की योजनाओं और जरूरी कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखें।

मकर राशि

मकर राशि वालों को निवेश और शेयर बाजार से लाभ मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लग सकता है और गर्मी या पित्त से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के घरेलू जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। परिवार में छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है। हालांकि व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर और लाभ मिलने की संभावना रहेगी।

मीन राशि

मीन राशि वालों का आत्मविश्वास और साहस इस दौरान बढ़ेगा। आप हर चुनौती का मजबूती से सामना करेंगे। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलने के साथ छोटी यात्राएं भी लाभदायक साबित हो सकती हैं।

ये भी पढ़ें

घर के मंदिर में रखा जितना पुराना दीपक, उतना ही शुभ क्यों माना जाता है? जानिए वास्तु और धार्मिक रहस्य
वास्तु टिप्स
Positive Energy Vastu

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राशिफल 2026

Published on:

10 May 2026 12:22 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Vrishabh Sankranti 2026: 1 महीने तक वृषभ राशि में रहेंगे सूर्य, बदल सकते हैं करियर, धन और रिश्तों के समीकरण, जानें 12 राशियों पर प्रभाव

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Saptahik Tarot Rashifal (10-16 May 2026): कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह? जानें करियर, रिश्ते और सेहत का हाल

Weekly Zodiac Predictions
राशिफल

Daily Horoscope 10 May 2026: सिंह, कन्या समेत इन राशियों को मिल सकती है सफलता और धन लाभ की खुशखबरी, पढ़ें पूरा भविष्यफल

Horoscope Today 10 May 2026
राशिफल

Dwi Dwadash Yog का बड़ा असर, 11 मई से मेष, सिंह समेत इन 2 राशियों को धन, नौकरी और मान-सम्मान का लाभ

Dwi Dwadash Yog effects
राशिफल

Weekly Tarot Rashifal: इस हफ्ते किस्मत क्या संकेत दे रही है? टैरो कार्ड्स से जानें सभी 6 राशियों का साप्ताहिक भविष्यफल

Tarot Horoscope in Hindi
राशिफल

Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल 10 से 16 मई 2026 : इन 6 राशियों के लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह?

Weekly Rashifal 10 May to 16 May 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.