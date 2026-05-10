Vrishabh Sankranti 2026: 1 महीने तक वृषभ राशि में रहेंगे सूर्य, बदल सकते हैं करियर, धन और रिश्तों के समीकरण, जानें 12 राशियों पर प्रभाव

12 Rashiyon Par Surya Gochar Ka Prabhav|Chatgpt
Vrishabh Sankranti 2026 in May: 15 मई 2026 को प्रातः 06:00 बजे सूर्य देव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जून 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। वैदिक ज्योतिष में इस परिवर्तन को वृषभ संक्रांति कहा जाता है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। सूर्य का यह गोचर करियर, धन, रिश्तों और सामाजिक प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। आइए ज्योतिषाचार्य प्रमोद शर्मा से जानते हैं कि सूर्य के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
सूर्य का वृषभ राशि में गोचर मेष राशि वालों के लिए आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आय में वृद्धि और रुका हुआ धन मिलने के संकेत हैं। हालांकि परिवार में किसी बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखना जरूरी होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान और सिरदर्द जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।
यह गोचर वृषभ राशि वालों के आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को मजबूत बनाएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी छवि बेहतर होगी और लोग आपके काम की सराहना करेंगे। हालांकि अहंकार या जिद रिश्तों में दूरी ला सकती है, इसलिए व्यवहार में विनम्रता बनाए रखना जरूरी रहेगा।
मिथुन राशि वालों के लिए यह समय खर्च बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। अचानक धन खर्च होने की संभावना रहेगी। मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है, इसलिए ध्यान और मेडिटेशन का सहारा लेना फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें।
कर्क राशि वालों को करियर और व्यापार में अच्छे अवसर मिल सकते हैं। रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं और मेहनत का लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए रिश्तों में संवाद बनाए रखना जरूरी होगा।
सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर करियर में उन्नति लेकर आ सकता है। प्रमोशन, सम्मान और नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे।
कन्या राशि वालों को भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। विदेश यात्रा, शिक्षा और धार्मिक कार्यों में सफलता मिल सकती है। हालांकि पिता के स्वास्थ्य और घरेलू खर्चों को लेकर चिंता बढ़ सकती है, इसलिए परिवार पर ध्यान देना जरूरी होगा।
तुला राशि वालों के लिए यह गोचर थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। स्वास्थ्य और आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लें।
वृश्चिक राशि वालों को नौकरी और व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपकी मेहनत और कार्यशैली की तारीफ होगी, जिससे समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।
धनु राशि वालों को मेहनत का अच्छा फल मिलने की संभावना है। प्रतियोगी परीक्षाओं और कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है। हालांकि भविष्य की योजनाओं और जरूरी कार्यों पर खर्च बढ़ सकता है, इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखें।
मकर राशि वालों को निवेश और शेयर बाजार से लाभ मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लग सकता है और गर्मी या पित्त से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं।
कुंभ राशि वालों के घरेलू जीवन में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। परिवार में छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है। हालांकि व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर और लाभ मिलने की संभावना रहेगी।
मीन राशि वालों का आत्मविश्वास और साहस इस दौरान बढ़ेगा। आप हर चुनौती का मजबूती से सामना करेंगे। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलने के साथ छोटी यात्राएं भी लाभदायक साबित हो सकती हैं।
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