Weekly Horoscope: साप्ताहिक राशिफल 10 से 16 मई 2026 : इन 6 राशियों के लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह?

Weekly Rashifal 10 May to 16 May 2026 : Saptahik Rashifal : मई 2026 का दूसरा सप्ताह ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास माना जा रहा है। इस सप्ताह मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र जैसे प्रमुख ग्रहों के राशि परिवर्तन से कई शुभ राजयोग बनने जा रहे हैं, जिनका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। 11 मई को मंगल के मेष राशि में प्रवेश करते ही मंगल आदित्य राजयोग और त्रिग्रही योग का निर्माण होगा, वहीं 15 मई को सूर्य और बुध के वृषभ राशि में आने से बुधादित्य राजयोग बनेगा। इसके अलावा 14 मई को शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश गुरु के साथ मिलकर गजलक्ष्मी राजयोग बनाएगा। ग्रहों की यह विशेष स्थिति कुछ राशियों के लिए करियर, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन में बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकती है। आइए जानते हैं कुण्डली विश्ल़ेषक डा. अनीष व्यास से 10 से 16 मई 2026 का साप्ताहिक राशिफल और किन राशियों पर रहेगी किस्मत मेहरबान।