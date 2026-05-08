11 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे मंगल, 40-45 दिनों तक मेष-सिंह समेत इन राशियों को मिल सकते हैं बड़े फायदे

Mars Transit 2026 in May: 11 मई 2026 को ग्रहों के सेनापति मंगल अपनी ही राशि मेष में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष में किसी ग्रह का अपनी स्वराशि में आना बेहद प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि इस दौरान उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। मंगल का यह गोचर ऊर्जा, साहस, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को मजबूत करने वाला रहेगा। 40-45 दिनों तक मेष, सिंह और कुछ अन्य राशियों के लिए यह समय करियर, धन और सफलता के नए अवसर लेकर आ सकता है।