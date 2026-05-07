Surya Grahan 2026: अगस्त में लगेगा खास सूर्य ग्रहण, भारत में दिखेगा या नहीं, जानिए किन राशियों पर पड़ेगा असर

Surya Grahan 2026 : क्या आपको भी हाल ही में घबराहट महसूस हो रही है? या फिर छोटी-छोटी बातों पर फैसला लेने में उलझन? ये सब आसमान में चल रही बड़ी हलचलों से जुड़ा हो सकता है। अगर ज्योतिष को मानें तो। 12 अगस्त 2026 को एक ऐसी ही दुर्लभ खगोलीय (Surya Grahan 2026) घटना होने वाली है, जिसे वैज्ञानिक और ज्योतिषी दोनों ही सदी की सबसे खास घटना मान रहे हैं।