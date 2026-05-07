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Surya Grahan 2026: अगस्त में लगेगा खास सूर्य ग्रहण, भारत में दिखेगा या नहीं, जानिए किन राशियों पर पड़ेगा असर

Surya Grahan 2026 :12 अगस्त 2026 को लगने वाला सूर्य ग्रहण क्यों है खास? जानिए किन राशियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा असर, क्या भारत में दिखेगा ग्रहण, सूतक काल लगेगा या नहीं और ज्योतिष व विज्ञान क्या कहते हैं।

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भारत

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Manoj Vashisth

May 07, 2026

Surya Grahan 2026

Surya Grahan 2026 : सूर्य ग्रहण 2026 कब है (फोटो सोर्स: AI@Gemini)

Surya Grahan 2026 : क्या आपको भी हाल ही में घबराहट महसूस हो रही है? या फिर छोटी-छोटी बातों पर फैसला लेने में उलझन? ये सब आसमान में चल रही बड़ी हलचलों से जुड़ा हो सकता है। अगर ज्योतिष को मानें तो। 12 अगस्त 2026 को एक ऐसी ही दुर्लभ खगोलीय (Surya Grahan 2026) घटना होने वाली है, जिसे वैज्ञानिक और ज्योतिषी दोनों ही सदी की सबसे खास घटना मान रहे हैं।

अब सवाल उठता है क्या 12 अगस्त 2026 का सूर्य ग्रहण वाकई सदी का सबसे लंबा है?

सोशल मीडिया हो या न्यूज, इस तारीख पर खूब चर्चा हो रही है। लेकिन खगोलीय गणना देखें तो सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण 2 अगस्त 2027 को लगेगा, जिसमें 6 मिनट 23 सेकंड तक दिन में अंधेरा रहेगा।

फिर भी 12 अगस्त का ग्रहण कम खास नहीं है। ये यूरोप के लिए दशकों बाद दिखने वाला पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण है। रूस, स्पेन, आइसलैंड और ग्रीनलैंड जैसे देशों में दिन का नजारा रात जैसा हो जाएगा। वैज्ञानिकों के लिए ये एक सुनहरा मौका है सूरज की बाहरी सतह यानी कोरोना को करीब से समझने का।

अब ज्योतिष की बात करें तो सूर्य को आत्मा और ऊर्जा का स्रोत माना गया है। जब सूर्य पर ग्रहण लगता है, तो मानसिक और भावनात्मक बदलाव आना जाहिर है। ये ग्रहण सिंह राशि (Leo) और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा।

जानिए किन राशियों पर इसका सबसे ज्यादा असर दिख सकता है:

सिंह (Leo):

ग्रहण सीधा आपकी राशि में है, तो आपके व्यक्तित्व और सोच में बड़ा बदलाव ला सकता है। पुरानी आदतें छोड़कर नई शुरुआत करने का सही समय है।

कुंभ (Aquarius):

रिश्तों और पार्टनरशिप में हलचल की संभावना है। बातचीत में साफ़-साफ़ रहें, तो फायदा होगा।

मेष (Aries):

रचनात्मक कामों और प्रेम संबंध में नए मोड़ आ सकते हैं। जो चीजें रुकी हुई थीं, उनमें जान आ सकती है।

वृश्चिक (Scorpio):

करियर और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा बदलाव हो सकता है। नई नौकरी या प्रमोशन का योग मजबूत है।

अब डरें नहीं ये सब बदलाव का हिस्सा है। अक्सर लोग ग्रहण शब्द सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन विज्ञान इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना मानता है। वहीं, आध्यात्मिक नजर से यह वक्त है खुद को समझने का और आगे बढ़ने का।

अब कुछ आसान उपाय:

  • ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप या ध्यान करें, इससे मन शांत रहता है।
  • नकारात्मक सोच से बचें, और इस ऊर्जा को अपने अधूरे काम पूरे करने में लगाएँ।
  • जहां ग्रहण दिखाई देगा कभी भी बिना सोलर फिल्टर वाले चश्मे के न देखें।

क्या भारत में दिखेगा यह ग्रहण?

भारतीय समय के अनुसार यह ग्रहण रात के समय होगा, इसलिए भारत में यह दृश्य नहीं होगा। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, जहां ग्रहण दिखाई नहीं देता, वहां उसका सूतक काल (Sutak Kaal) भी प्रभावी नहीं होता। यानी आपको अपनी दैनिक पूजा-पाठ या दिनचर्या बदलने की जरूरत नहीं है।

इन सभी राशियों के आधार पर गूगल डिस्कवर और सर्च फ्रेंडली हेडलाइन्स (SEO friendly meta title) और मेटा डिस्क्रिप्शन (meta description) और एक नया इंट्रोडक्शन हिंदी और इंग्लिश में लिखें जिसमे 28 अप्रैल वैशाख शुक्ल द्वादशी/त्रयोदशी (भौम प्रदोष) आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है, जिसमें त्रिपुष्कर योग जैसे विशेष शुभ संयोग बन रहे हैं। आर्थिक लाभ पर आधारित हो।

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Surya Grahan

Published on:

07 May 2026 03:08 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Surya Grahan 2026: अगस्त में लगेगा खास सूर्य ग्रहण, भारत में दिखेगा या नहीं, जानिए किन राशियों पर पड़ेगा असर

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