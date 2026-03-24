Surya Grahan 2026 : सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026: क्या भारत में दिखेगा ‘Ring of Fire’? जानें समय, सूतक और पूरी जानकारी

Surya Grahan 2026 : अगस्त 2026 में होने वाला सूर्य ग्रहण देखने के लिए कई लोग बहुत उत्साहित हैं। खगोल विज्ञान के शौकीन और आसमान पर नजर रखने वालों के लिए ये साल कई अनोखे और शानदार नजारे लेकर आ रहा है। फरवरी और मार्च में भी ग्रहण देखने को मिले, लेकिन अब 12 अगस्त 2026 को फिर से एक बड़ा सूर्य ग्रहण होने जा रहा है, जिसे ‘रिंग ऑफ फायर’ भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों और फोटोग्राफर्स के लिए ये किसी जश्न से कम नहीं।