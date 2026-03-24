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Budh Margi Kumbh Rashi 2026 : कुंभ राशि में बुध मार्गी: 29 जून तक इन 4 राशियों पर मंडराया खतरा, बचने के लिए करें ये काम

Budh Margi Kumbh Rashi 2026 : कुंभ राशि में बुध के मार्गी होने से कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशियों पर 29 जून तक संकट के संकेत हैं। जानें इसके प्रभाव और आसान ज्योतिषीय उपाय।

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भारत

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Manoj Vashisth

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Astrologer Sharad sharma

Mar 24, 2026

Budh Margi Kumbh Rashi 2026

Budh Margi Kumbh Rashi 2026 : बुध मार्गी 2026: कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन राशियों के लिए चेतावनी और उपाय (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Budh Margi Kumbh Rashi 2026 : ग्रहों के राजकुमार बुध कुंभ राशि में सीधी चाल (Mercury Direct in Aquarius) चलने लगे हैं। इसका मतलब है कि बुध ने अपनी आगे की चाल फिर से शुरू कर दी है। बुध 29 जून तक इसी सीधी चाल में रहेंगे। एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा के अनुसार, बुध की यह सीधी चाल कुछ राशियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जबकि कुछ के लिए यह मुश्किलें खड़ी कर सकती है। खास तौर पर, चार राशियों कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन को इस दौरान बहुत सावधान रहने की जरूरत है। एस्ट्रोलॉजर ने उन खास चुनौतियों के बारे में बताया है जिनका सामना इन राशियों को बुध की सीधी चाल के कारण करना पड़ सकता है, साथ ही उनसे बचने के उपाय भी बताए हैं।

कर्क राशि

बुध की सीधी चाल (Mercury Direct in Aquarius) के कारण कर्क राशि के लोगों को अपने जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। आपके करीबी रिश्तों में दरार आ सकती है। आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से भारी फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है। इस दौरान, पैसों के लेन-देन से बचने की सख्त सलाह दी जाती है।

उपाय: जब तक बुध सीधी चाल में है, रोज़ शिवलिंग पर पवित्र गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान गणेश को दूर्वा घास चढ़ाएं।

कन्या राशि

इस दौरान कन्या राशि वालों को भी सावधानी से काम लेना चाहिए। खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं, और आपकी इनकम के सोर्स कमज़ोर हो सकते हैं। यह ऐसा समय है जो आपके सब्र और सेल्फ-कंट्रोल की परीक्षा लेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता कड़ी मेहनत के बाद ही मिलेगी।
उपाय: भगवान गणपति को हरे फल चढ़ाएं।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए भी हालात खराब दिख रहे हैं। आपको पैसे और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी को लेकर कोई बड़ा झगड़ा भी हो सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच अनबन बढ़ सकती है। आपको अपने करियर और नौकरी को लेकर भी बहुत सावधान रहना चाहिए।

उपाय: भगवान शिव (भोले शंकर) की रेगुलर पूजा फायदेमंद साबित होगी। हर सोमवार को भगवान को बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं।

मीन राशि

मीन राशि वालों को अपने खर्चों पर कड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। लग्ज़री आइटम या कीमती चीज़ों पर खर्च बढ़ सकता है। इन्वेस्टमेंट से जुड़े मामले भी आपके फ़ायदे के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। इसलिए, इस समय कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने से बचना ही समझदारी होगी। आपको अपनी सेहत का भी खास ध्यान रखना चाहिए।

उपाय: भगवान शिव के मंत्र “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें।

बुध मार्गी होने का वैज्ञानिक और ज्योतिषीय महत्व:

ज्योतिष में बुध को बुद्धि, तर्क और संवाद का कारक माना जाता है। जब बुध मार्गी होते हैं, तो रुकी हुई फाइलें आगे बढ़ने लगती हैं और कम्युनिकेशन गैप कम होता है।

2026 की बड़ी खगोलीय घटना:

इस साल बुध का कुंभ राशि में गोचर तकनीक और इनोवेशन के क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकता है। हालांकि, व्यक्तिगत स्तर पर जिन राशियों के लिए यह भारी है, उन्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। बुध को शांत करने के लिए हरे रंग के कपड़े पहनना और गाय को हरा चारा खिलाना भी बेहद शुभ माना जाता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Grah Gochar

Published on:

24 Mar 2026 10:57 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Budh Margi Kumbh Rashi 2026 : कुंभ राशि में बुध मार्गी: 29 जून तक इन 4 राशियों पर मंडराया खतरा, बचने के लिए करें ये काम

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