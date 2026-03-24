Budh Margi Kumbh Rashi 2026 : कुंभ राशि में बुध मार्गी: 29 जून तक इन 4 राशियों पर मंडराया खतरा, बचने के लिए करें ये काम

Budh Margi Kumbh Rashi 2026 : ग्रहों के राजकुमार बुध कुंभ राशि में सीधी चाल (Mercury Direct in Aquarius) चलने लगे हैं। इसका मतलब है कि बुध ने अपनी आगे की चाल फिर से शुरू कर दी है। बुध 29 जून तक इसी सीधी चाल में रहेंगे। एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा के अनुसार, बुध की यह सीधी चाल कुछ राशियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जबकि कुछ के लिए यह मुश्किलें खड़ी कर सकती है। खास तौर पर, चार राशियों कर्क, कन्या, वृश्चिक और मीन को इस दौरान बहुत सावधान रहने की जरूरत है। एस्ट्रोलॉजर ने उन खास चुनौतियों के बारे में बताया है जिनका सामना इन राशियों को बुध की सीधी चाल के कारण करना पड़ सकता है, साथ ही उनसे बचने के उपाय भी बताए हैं।