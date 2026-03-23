Ram Navami 2026 Date : रामनवमी कब है 26 या 27 मार्च? 90% लोग कर रहे हैं ये गलती! सही दिन जान लें

Ram Navami 2026 Date :रामनवमी कब है 26 या 27 मार्च : भारत के कण-कण में बसने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव यानी राम नवमी आने वाली है। साल 2026 में इस त्यौहार को लेकर लोगों के मन में तारीखों को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है कि आखिर व्रत और पूजन किस दिन करना श्रेष्ठ होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस बार राम नवमी की तिथि (Ram Navami 2026) दो दिनों तक व्याप्त रहेगी, जिससे गृहस्थों और वैष्णव संप्रदाय के लिए अलग-अलग मान्यताएं बन रही हैं।