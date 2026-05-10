अधिकमास में मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है दान, जानें गरुड़ पुराण के नियम

Adhik Maas 2026 :अधिकमास यानी अतिरिक्त मास को हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है। इस साल अधिमास 17 मई से 15 जून तक रहेगा। मान्यता है कि इस दौरान किए गए पूजा-पाठ, दान और अच्छे कर्मों का कई गुना फल मिलता है। खासकर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह समय बहुत शुभ माना जाता है। गरुड़ पुराण और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि इस पूरे महीने सिर्फ एक सरल नियम को रोज अपनाया जाए, तो घर में सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।