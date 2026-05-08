मृत्यु के बाद आत्मा क्यों जुड़ी रहती है मृतक के कपड़ों से? गरुड़ पुराण में जानिए इसका रहस्य

Garuda Purana Niti: सनातन धर्म में मृत्यु को जीवन का अंतिम सत्य माना गया है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा और उससे जुड़ी कई बातों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इसी में मृत व्यक्ति की वस्तुओं, खासकर कपड़ों को लेकर भी महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि मृतक के कपड़ों का इस्तेमाल करने से व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ सकता है। जानिए, अगर इन्हें पहनना अशुभ माना जाता है तो इन कपड़ों का क्या करना चाहिए।