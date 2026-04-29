13 दिन तक घर में रहती है आत्मा या तुरंत होता है पुनर्जन्म? जानिए पुनर्जन्म को लेकर Garuda Purana की मान्यता

Garuda Purana Birth Secrets: मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, यह सवाल सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। हिंदू धर्मग्रंथों में इस रहस्य को विस्तार से समझाया गया है, जिनमें गरुड़ पुराण का विशेष महत्व माना जाता है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा तुरंत नया जन्म नहीं लेती, बल्कि एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरती है। मान्यता के अनुसार, मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने घर और परिजनों के आसपास ही रहती है। इस दौरान किए गए पिंडदान और कर्मकांड आत्मा की आगे की यात्रा को प्रभावित करते हैं।