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धर्म/ज्योतिष

13 दिन तक घर में रहती है आत्मा या तुरंत होता है पुनर्जन्म? जानिए पुनर्जन्म को लेकर Garuda Purana की मान्यता

Garuda Purana: क्या आपको पता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे दोबारा जन्म कितने दिनों बाद मिलता है। अगर नहीं तो आज इस खबर में गरुड़ पुराण से जानेंगे कि मृत व्यक्ति का पुनर्जन्म कितने दिनों बाद होता है।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 29, 2026

garuda purana rebirth truth

What happens after death hindu belief|Chatgpt

Garuda Purana Birth Secrets: मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, यह सवाल सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। हिंदू धर्मग्रंथों में इस रहस्य को विस्तार से समझाया गया है, जिनमें गरुड़ पुराण का विशेष महत्व माना जाता है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा तुरंत नया जन्म नहीं लेती, बल्कि एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरती है। मान्यता के अनुसार, मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने घर और परिजनों के आसपास ही रहती है। इस दौरान किए गए पिंडदान और कर्मकांड आत्मा की आगे की यात्रा को प्रभावित करते हैं।

13 दिनों तक आत्मा का घर में रहना

लोक मान्यताओं के अनुसार, मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास ही रहती है। इसी कारण हिंदू परंपरा में इन 13 दिनों तक पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन अनुष्ठानों से आत्मा को शांति मिलती है और उसकी आगे की यात्रा सरल होती है। हालांकि, यह एक धार्मिक विश्वास है, जिसे अलग-अलग परंपराओं में अलग तरीके से देखा जाता है।

स्वर्ग और नरक का निर्णय

गरुड़ पुराण के अनुसार, यमराज आत्मा के कर्मों के आधार पर यह तय करते हैं कि उसे स्वर्गलोक भेजा जाए या नरकलोक। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है। वहीं, बुरे कर्मों के परिणामस्वरूप आत्मा को नरक में दंड भुगतना पड़ता है। यह पूरी प्रक्रिया कर्म सिद्धांत पर आधारित मानी जाती है।

Atma Ki Yatra: पुनर्जन्म कब और कैसे होता है

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जन्म 3 से 40 दिनों के भीतर हो सकता है। यह पुनर्जन्म भी व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। यदि आत्मा ने पुण्य अर्जित किया है, तो उसे बेहतर जीवन मिलता है, जबकि पापों के कारण उसे निम्न योनि में जन्म लेना पड़ सकता है।

आस्था और तर्क का संतुलन

इन सभी बातों को धार्मिक आस्था के रूप में समझना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुनर्जन्म या आत्मा की यात्रा के ठोस प्रमाण नहीं हैं, लेकिन यह मान्यताएं लोगों को नैतिक जीवन जीने और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं।

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Published on:

29 Apr 2026 01:39 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / 13 दिन तक घर में रहती है आत्मा या तुरंत होता है पुनर्जन्म? जानिए पुनर्जन्म को लेकर Garuda Purana की मान्यता

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