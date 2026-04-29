क्या आपका चंद्रमा कमजोर है? Vaishakha Purnima पर करें ये खास उपाय, दूर होगा तनाव और मिलेगी आंतरिक शांति

Vaishakh Purnima 2026 Date: सदियों से पूर्णिमा का दिन आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद पवित्र माना गया है। 1 मई 2026 को आने वाली वैसाख पूर्णिमा आत्मचिंतन और भावनात्मक संतुलन का खास अवसर लेकर आती है। यह दिन आपको अपने मन और भावनाओं को समझने और उन्हें हील करने का मौका देता है। ज्योतिष के अनुसार, चंद्रमा मन और मानसिक स्थिति का कारक है, इसलिए इस दिन किए गए उपाय तनाव को कम कर सकते हैं। सही तरीके से पूर्णिमा की ऊर्जा का उपयोग करने से आप आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास दोनों प्राप्त कर सकते हैं।