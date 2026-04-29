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Panchak May 2026 Alert: ज्येष्ठ में लग रहा है अशुभ रोग पंचक, 5 दिनों तक रहें सतर्क, जानें क्या करें और क्या नहीं

May Panchak 2026 Date: मई 2026 का यह समय ज्योतिषीय दृष्टि से थोड़ा संवेदनशील माना जा रहा है। इस दौरान रोग पंचक का प्रभाव रहेगा, जो जीवनशैली और स्वास्थ्य दोनों पर असर डाल सकता है। इसलिए इन दिनों विशेष सतर्कता बनाए रखना जरूरी है।

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भारत

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MEGHA ROY

Apr 29, 2026

Panchak dosh 2026 astrology

Rog Panchak Importance|Chatgpt

Panchak May 2026 Alert: मई 2026 में ज्येष्ठ मास के दौरान लगने वाला रोग पंचक ज्योतिष के अनुसार एक संवेदनशील और सावधानी बरतने वाला समय माना जाता है। पंचक तब बनता है जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में प्रवेश कर अंतिम पांच नक्षत्रों से होकर गुजरता है, जिसे अशुभ प्रभाव वाला काल माना गया है। इस दौरान स्वास्थ्य, धन और दैनिक कार्यों में विशेष सतर्कता रखने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इन 5 दिनों में किए गए कुछ कार्य नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में सही जानकारी और सावधानी अपनाकर इस समय के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

Rog Panchak 2026: क्या होता है रोग पंचक?

रोग पंचक पंचक के पांच प्रकारों में से एक माना जाता है, जिसे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ समय बताया गया है। यह तब बनता है जब चंद्रमा कुछ विशेष नक्षत्रों से गुजरता है, जिससे ऊर्जा और मानसिक स्थिति प्रभावित होने की मान्यता है।
इस दौरान कई लोगों को थकान, तनाव या छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं महसूस हो सकती हैं। ज्योतिषीय दृष्टि से इसे ऐसा समय माना जाता है, जब शरीर और मन दोनों को अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है।

किन लोगों को रहना चाहिए ज्यादा सावधान?

हर व्यक्ति को इस समय सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ लोगों पर इसका प्रभाव अधिक देखा जाता है। जिन लोगों को पहले से कोई बीमारी है, उन्हें अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए।
बुजुर्ग, छोटे बच्चे और मानसिक तनाव से गुजर रहे लोग भी इस दौरान जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इन्हें आराम, संतुलित आहार और सकारात्मक माहौल बनाए रखना चाहिए।

Rog Panchak Rules: जानें रोग पंचक के दौरान क्या करें और क्या न करें

क्या करें?

रोग पंचक के दौरान सबसे जरूरी है अपनी दिनचर्या को संतुलित रखना। समय पर सोना, पौष्टिक भोजन करना और शरीर को आराम देना बेहद जरूरी माना जाता है।

इसके अलावा योग, ध्यान या हल्की एक्सरसाइज करने से मन शांत रहता है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। छोटी-छोटी सावधानियां इस समय को आसान बना सकती हैं।

क्या न करें?

इस अवधि में अनावश्यक यात्रा या ज्यादा भागदौड़ से बचना बेहतर माना जाता है। अधिक काम या तनाव लेने से शरीर जल्दी थक सकता है और मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है। साथ ही बड़े फैसले या नए शुभ कार्य शुरू करने से भी लोग बचते हैं, क्योंकि इसे अनुकूल समय नहीं माना जाता। संयम और सादगी इस दौरान सबसे बेहतर उपाय माने जाते हैं।

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Published on:

29 Apr 2026 10:44 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Panchak May 2026 Alert: ज्येष्ठ में लग रहा है अशुभ रोग पंचक, 5 दिनों तक रहें सतर्क, जानें क्या करें और क्या नहीं

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