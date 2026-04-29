Panchak May 2026 Alert: ज्येष्ठ में लग रहा है अशुभ रोग पंचक, 5 दिनों तक रहें सतर्क, जानें क्या करें और क्या नहीं

Panchak May 2026 Alert: मई 2026 में ज्येष्ठ मास के दौरान लगने वाला रोग पंचक ज्योतिष के अनुसार एक संवेदनशील और सावधानी बरतने वाला समय माना जाता है। पंचक तब बनता है जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में प्रवेश कर अंतिम पांच नक्षत्रों से होकर गुजरता है, जिसे अशुभ प्रभाव वाला काल माना गया है। इस दौरान स्वास्थ्य, धन और दैनिक कार्यों में विशेष सतर्कता रखने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इन 5 दिनों में किए गए कुछ कार्य नकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में सही जानकारी और सावधानी अपनाकर इस समय के प्रभाव को कम किया जा सकता है।