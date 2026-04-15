April Panchak 2026: राज पंचक का तीसरा दिन, नक्षत्रों का ‘खतरनाक जाल’! जानें जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर असर

पंचक के दौरान चंद्रमा पांच प्रमुख नक्षत्रों धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती से गुजरता है। प्रत्येक नक्षत्र का प्रभाव अलग होता है।धनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि से जुड़े जोखिम बढ़ जाते हैं, इसलिए इस दौरान ज्वलनशील वस्तुओं से दूरी रखना बेहतर होता है। शतभिषा नक्षत्र रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है, जिससे अनावश्यक विवाद बढ़ सकते हैं। पूर्वाभाद्रपद स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है और छोटी बीमारी भी लंबी चल सकती है।उत्तराभाद्रपद आर्थिक मामलों में सावधानी की चेतावनी देता है, क्योंकि छोटी गलती भी नुकसान का कारण बन सकती है। वहीं रेवती नक्षत्र को धन हानि से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इस समय बड़े खर्च या निर्माण कार्य से बचना उचित माना गया है।