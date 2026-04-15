April Panchak 2026: राज पंचक का तीसरा दिन, नक्षत्रों का ‘खतरनाक जाल’! जानें जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर असर

Panchak ka prabhav jeevan par|Chatgpt
April Panchak 2026: 13 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ राज पंचक अपने साथ एक बेहद खास और संवेदनशील ज्योतिषीय संयोग लेकर आया है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब पंचक और एकादशी का मेल होता है, तो यह समय व्यक्ति के कर्म और भाग्य पर गहरा प्रभाव डालता है। मान्यता है कि इन 5 दिनों में की गई छोटी-सी गलती भी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। ऐसे में यह अवधि जहां सावधानी की मांग करती है, वहीं सही उपाय अपनाने पर शुभ फल भी दे सकती है। इसलिए जानना जरूरी है कि इस दौरान क्या करें और किन बातों से बचें।
13 अप्रैल 2026 में शुरू हुआ राज पंचक एक ऐसा समय माना जा रहा है, जिसमें सतर्क रहना बेहद जरूरी है। यह पंचक 13 अप्रैल की सुबह 3:44 बजे शुरू हुआ है और 17 अप्रैल दोपहर 12:02 बजे तक प्रभावी रहेगा। भले ही 14 अप्रैल को खरमास समाप्त हो रहा हो, लेकिन पंचक की उपस्थिति के कारण इस अवधि में शुभ कार्यों की शुरुआत टालना ही उचित माना जाता है।
पंचक के दौरान चंद्रमा पांच प्रमुख नक्षत्रों धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती से गुजरता है। प्रत्येक नक्षत्र का प्रभाव अलग होता है।धनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि से जुड़े जोखिम बढ़ जाते हैं, इसलिए इस दौरान ज्वलनशील वस्तुओं से दूरी रखना बेहतर होता है। शतभिषा नक्षत्र रिश्तों में तनाव पैदा कर सकता है, जिससे अनावश्यक विवाद बढ़ सकते हैं। पूर्वाभाद्रपद स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है और छोटी बीमारी भी लंबी चल सकती है।उत्तराभाद्रपद आर्थिक मामलों में सावधानी की चेतावनी देता है, क्योंकि छोटी गलती भी नुकसान का कारण बन सकती है। वहीं रेवती नक्षत्र को धन हानि से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इस समय बड़े खर्च या निर्माण कार्य से बचना उचित माना गया है।
हालांकि पंचक को अक्सर नकारात्मक माना जाता है, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है। सोमवार से शुरू होने के कारण इसे ‘राज पंचक’ कहा जाता है। यह समय प्रशासन, राजनीति या सरकारी कार्यों से जुड़े लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है।
इस दौरान कुछ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है। दक्षिण दिशा की यात्रा, नए बिस्तर या चारपाई का उपयोग, घर की छत बनवाना और बाल-नाखून काटना जैसे कार्य टालना बेहतर होता है। ये मान्यताएं व्यक्ति को सतर्क रहने और अनावश्यक जोखिम से बचाने के उद्देश्य से जुड़ी हैं।
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