Vaishakh Amavasya 2026: पितृ दोष से मुक्ति का खास दिन, राशि अनुसार दान से मिलेगा पुण्य लाभ

Vaishakh Amavasya 2026: वैशाख अमावस्या 2026 को पितृ दोष से मुक्ति और पुण्य कमाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में इस तिथि का खास धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व है, जहां स्नान, तर्पण और दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपायों से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि का वास होता है। खासकर राशि अनुसार दान करने से पितृ दोष के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल वैशाख अमावस्या की तिथि और किन चीजों का दान करना रहेगा सबसे शुभ।