Vaishakh Amavasya 2026 Date and Time : वैशाख अमावस्या 2026 कब है? सही व्रत तिथि, पूजा मुहूर्त, स्नान-दान और पितृ तर्पण का समय

अमावस्या तिथि के दिन दीपदान करने की परंपरा भी है और साथ ही पितरों के निमित्त दीप दान किया जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा और शनिदेव की पूजा का भी इस दिन विधान है। अमावस्या के दिन स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, लाल (रंग), चंदन और पुष्प डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देकर, फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों के नाम से जल और काले तिल अर्पित करने चाहिए। ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। मिट्टी के कलश में जल भरकर उसके ऊपर सत्तू का पात्र रखकर दान करना शुभ माना जाता है।