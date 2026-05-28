अधिक मास शिवरात्रि 2026: मिट्टी के शिवलिंग की पूजा का महत्व और सही विधि

Adhik Maas Shivratri 2026: हिंदू सनातन धर्म में हर साल एक सबसे बड़ा और पवित्र महीना (Adhik Maas Shivratri 2026) आता है, जिसे लोग अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। यह खास महीना ज्योतिष के हिसाब से करीब तीन साल में एक बार पड़ता है। इस बार जून 2026 में, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर वह अनोखी शिवरात्रि (Adhik Maas Shivratri 2026) आने वाली है, जिसका महत्व आम दिनों से हजार गुना ज्यादा बताया गया है। लोगों का मानना है कि इस शुभ मौके पर पूरे मन से भगवान शिव की पूजा करने से जीवन की सारी परेशानियां खुद-ब-खुद दूर हो जाती हैं।