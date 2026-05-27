Premanand Maharaj Tips: ओवरथिंकिंग और डिप्रेशन को कम कैसे करें, प्रेमानंद महाराज ने बताया उपाय

यदि जीवन भर केवल यांत्रिक रूप से माला घुमाई गई और मन संसार में ही भटका रहा, तो वृद्धावस्था में बुद्धि शिथिल होते ही पुनः सांसारिक प्रपंच (जैसे टीवी, सीरियल आदि) अपनी ओर खींचने लगते हैं। सच्ची भक्ति वह है जो भीतर से घटित हो, जहां हर सांस में प्रभु का नाम स्वतः चले। यदि अंत समय में बुद्धि को बिगड़ने से बचाना है, तो पवित्र वातावरण में मूल संस्कृत श्रीमद्भागवत का पाठ करवाना और जीवात्मा के कल्याण के लिए निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण करना परम कल्याणकारी सिद्ध होता है।