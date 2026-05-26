Bhagavad Gita Teachings: कठिन समय में कैसे हिम्मत देते हैं श्रीकृष्ण के विचार

Bhagavad Gita motivational quotes| Freepik
Bhagavad Gita Quotes: जीवन में जब कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं और हर रास्ता मुश्किल नजर आता है, तब सकारात्मक विचार ही इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। ऐसे समय में श्रीकृष्ण (Lord Krishna) के अनमोल उपदेश मन को शांति, आत्मविश्वास और नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। गीता के विचार हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य और कर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये प्रेरणादायक संदेश न केवल निराशा को दूर करते हैं, बल्कि जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने की हिम्मत भी देते हैं। यही वजह है कि आज भी लोग कठिन समय में गीता के उपदेशों से प्रेरणा और संबल प्राप्त करते हैं।
श्लोक
मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करते रहना चाहिए।
कठिन समय में लोग अक्सर यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आगे क्या होगा। यही चिंता मन को अशांत कर देती है। गीता सिखाती है कि यदि व्यक्ति अपना कर्म ईमानदारी से करता रहे, तो सफलता सही समय पर अवश्य मिलती है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
श्लोक
अर्थ
आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती।
गीता (Bhagavad Gita) बताती है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा है। जब इंसान अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है, तब कठिन परिस्थितियां भी उसे कमजोर नहीं कर पातीं। विपरीत समय में डरने के बजाय आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है।
श्लोक
अर्थ
सुख-दुख, लाभ-हानि और जीत-हार को समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करो।
जीवन में अच्छा और बुरा समय हमेशा बदलता रहता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही मानसिक रूप से मजबूत बनता है। जल्दबाजी और घबराहट इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, जबकि शांत मन सही निर्णय लेने में मदद करता है।
श्लोक
अर्थ
सब कुछ मुझे समर्पित कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा।
जब इंसान हर तरफ से निराश हो जाता है, तब ईश्वर पर विश्वास उसे नई शक्ति देता है। सच्ची श्रद्धा मन को शांति देती है और कठिन समय से लड़ने का साहस भी। गीता का संदेश यही है कि धैर्य, कर्म और विश्वास के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।
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