Bhagavad Gita Teachings: कठिन समय में कैसे हिम्मत देते हैं श्रीकृष्ण के विचार

Bhagavad Gita Quotes: जीवन में जब कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं और हर रास्ता मुश्किल नजर आता है, तब सकारात्मक विचार ही इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। ऐसे समय में श्रीकृष्ण (Lord Krishna) के अनमोल उपदेश मन को शांति, आत्मविश्वास और नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। गीता के विचार हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य और कर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये प्रेरणादायक संदेश न केवल निराशा को दूर करते हैं, बल्कि जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने की हिम्मत भी देते हैं। यही वजह है कि आज भी लोग कठिन समय में गीता के उपदेशों से प्रेरणा और संबल प्राप्त करते हैं।