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Bhagavad Gita Teachings: कठिन समय में कैसे हिम्मत देते हैं श्रीकृष्ण के विचार

Bhagavad Gita Teachings: कठिन समय में श्रीकृष्ण के उपदेश मनुष्य को धैर्य, आत्मविश्वास और सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जानिए गीता के अनमोल विचार।

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भारत

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MEGHA ROY

May 26, 2026

Gita Updesh

Bhagavad Gita motivational quotes| Freepik

Bhagavad Gita Quotes: जीवन में जब कठिनाइयां बढ़ने लगती हैं और हर रास्ता मुश्किल नजर आता है, तब सकारात्मक विचार ही इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। ऐसे समय में श्रीकृष्ण (Lord Krishna) के अनमोल उपदेश मन को शांति, आत्मविश्वास और नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। गीता के विचार हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में धैर्य और कर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये प्रेरणादायक संदेश न केवल निराशा को दूर करते हैं, बल्कि जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने की हिम्मत भी देते हैं। यही वजह है कि आज भी लोग कठिन समय में गीता के उपदेशों से प्रेरणा और संबल प्राप्त करते हैं।

Bhagavad Gita Teachings: कर्म पर भरोसा रखने की सीख

श्लोक

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥
(अध्याय 2, श्लोक 47)

अर्थ

मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़कर अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करते रहना चाहिए।

कठिन समय में लोग अक्सर यह सोचकर परेशान हो जाते हैं कि आगे क्या होगा। यही चिंता मन को अशांत कर देती है। गीता सिखाती है कि यदि व्यक्ति अपना कर्म ईमानदारी से करता रहे, तो सफलता सही समय पर अवश्य मिलती है। इसलिए परिस्थिति कैसी भी हो, प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए।

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Gita ka gyaan hindi, Gita gyaan

स्वयं को पहचानें

श्लोक

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।
न चैनं क्लेदयन्त्यपो न शोषयति मारुतः॥
(अध्याय 2, श्लोक 23)

अर्थ
आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती।

गीता (Bhagavad Gita) बताती है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि एक अमर आत्मा है। जब इंसान अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है, तब कठिन परिस्थितियां भी उसे कमजोर नहीं कर पातीं। विपरीत समय में डरने के बजाय आत्मविश्वास बनाए रखना जरूरी है।

धैर्य और समभाव बनाए रखें

श्लोक

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि॥
(अध्याय 2, श्लोक 38)

अर्थ

सुख-दुख, लाभ-हानि और जीत-हार को समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करो।

जीवन में अच्छा और बुरा समय हमेशा बदलता रहता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वही मानसिक रूप से मजबूत बनता है। जल्दबाजी और घबराहट इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, जबकि शांत मन सही निर्णय लेने में मदद करता है।

ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें

श्लोक

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥
(अध्याय 18, श्लोक 66)

अर्थ

सब कुछ मुझे समर्पित कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा।

जब इंसान हर तरफ से निराश हो जाता है, तब ईश्वर पर विश्वास उसे नई शक्ति देता है। सच्ची श्रद्धा मन को शांति देती है और कठिन समय से लड़ने का साहस भी। गीता का संदेश यही है कि धैर्य, कर्म और विश्वास के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।

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Updated on:

26 May 2026 10:55 am

Published on:

26 May 2026 10:50 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Bhagavad Gita Teachings: कठिन समय में कैसे हिम्मत देते हैं श्रीकृष्ण के विचार

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