क्या किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ पाप है? Bhagavad Gita में जानें सत्य और धर्म का रहस्य

Which type of lie is not considered a sin in Gita| Freepik
Bhagavad Gita on Truth and Lies:भगवद गीता में सत्य और धर्म को जीवन का आधार माना गया है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, जब किसी की भलाई के लिए बोले गए शब्द सही या गलत के बीच सवाल खड़े कर देते हैं। गीता केवल कर्म ही नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे भाव को भी महत्वपूर्ण मानती है। ऐसे में क्या किसी की रक्षा या भलाई के लिए बोला गया झूठ पाप कहलाता है? आइए जानते हैं गीता में बताए गए सत्य, धर्म और कर्म के गहरे रहस्य।
Bhagavad Gita में सत्य को दैवीय गुण बताया गया है। सत्य का अर्थ केवल हर बात साफ-साफ कह देना नहीं, बल्कि ऐसा व्यवहार करना है जिससे किसी का अहित न हो। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि धर्म वही है, जो न्याय, करुणा और कल्याण की ओर ले जाए। इसलिए हर परिस्थिति में कठोर सच बोलना ही धर्म नहीं कहलाता।
कभी-कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, जब किसी मासूम की जान बचाने, किसी परिवार को टूटने से रोकने या किसी बड़े अन्याय को टालने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। गीता के अनुसार ऐसे कर्म का मूल्य उसके उद्देश्य से तय होता है। यदि मन में स्वार्थ, छल या अहंकार नहीं है और उद्देश्य केवल किसी की भलाई है, तो वह झूठ पाप नहीं माना जाता।
श्रीकृष्ण ने भी महाभारत में कई बार धर्म की रक्षा के लिए नीति का सहारा लिया। इससे यह संदेश मिलता है कि केवल शब्दों का सत्य ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि उसके पीछे का धर्म अधिक बड़ा होता है।
गीता स्पष्ट कहती है कि जो झूठ किसी को धोखा देने, अपना लाभ पाने या दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए बोला जाए, वह अधर्म है। ऐसा झूठ मनुष्य के भीतर भय, अशांति और अपराधबोध पैदा करता है। धीरे-धीरे व्यक्ति अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाता है।
सत्य का मार्ग आसान नहीं होता, लेकिन यही मन को स्थिरता और आत्मा को शांति देता है। जो व्यक्ति सच्चाई और अच्छे उद्देश्य के साथ जीवन जीता है, उसके भीतर विश्वास और साहस बना रहता है। गीता का संदेश यही है कि हर कर्म से पहले अपने मन और नीयत को परखना चाहिए, क्योंकि धर्म केवल शब्दों से नहीं, भावनाओं से तय होता है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग