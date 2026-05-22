क्या किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ पाप है? Bhagavad Gita में जानें सत्य और धर्म का रहस्य

Bhagavad Gita on Truth and Lies:भगवद गीता में सत्य और धर्म को जीवन का आधार माना गया है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, जब किसी की भलाई के लिए बोले गए शब्द सही या गलत के बीच सवाल खड़े कर देते हैं। गीता केवल कर्म ही नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे भाव को भी महत्वपूर्ण मानती है। ऐसे में क्या किसी की रक्षा या भलाई के लिए बोला गया झूठ पाप कहलाता है? आइए जानते हैं गीता में बताए गए सत्य, धर्म और कर्म के गहरे रहस्य।