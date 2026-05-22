Sun Transit 2026: रोहिणी नक्षत्र में आ रहे हैं सूर्य देव, नौतपा की भीषण गर्मी के पीछे छिपा है अच्छे मानसून का संकेत

Nautapa 2026 Date: इस साल नौतपा 25 मई 2026 से शुरू होकर 2 जून तक रहेगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सूर्य के रोहिणी नक्षत्र (Rohini Nakshatra) में प्रवेश के साथ शुरू होने वाला यह काल वर्ष के सबसे गर्म दिनों में माना जाता है। ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार इस दौरान तापमान में तेज बढ़ोतरी और गर्म हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। लोक मान्यता है कि नौतपा (Nautapa) के दिनों में पड़ने वाली तीखी गर्मी अच्छे मानसून का संकेत मानी जाती है।”