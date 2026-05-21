Adhik Maas 2026: 33 कोटि देवी-देवताओं को समर्पित, जानें क्यों लगता है श्रीहरि को 33 मालपुओं का भोग

Adhik Maas 2026, 33 Malpua Daan Importance: करीब 32 माह 16 दिन बाद हाल ही ज्येष्ठ अधिक मास (पुरुषोत्तम मास) की शुरुआत हुई। पुरुषोत्तम मास में शहर में 20 से अधिक जगहों पर धार्मिक कथाओं के आयोजन के साथ ही विभिन्न अनुष्ठान होंगे। साथ ही दान-पुण्य का दौर भी चलेगा। सेवा कार्यों के साथ ही अलग-अलग समाजों व संगठनों की ओर से रोजाना बड़ी संख्या में परिंडे भी बांधे जाएंगे। साथ ही अधिक मास में एकादशी सहित अन्य विशेष तिथियों सहित पूरे माह श्रद्धालुओं द्वारा भगवान विष्णु को 33 मालपुओं का भोग लगाकर दान किया जाएगा। भोग अर्पित करते समय श्री हरि के 33 विभिन्न स्वरूपों (जैसे विष्णु, केशव, माधव, श्रीपति आदि) का ध्यान किया जाएगा।