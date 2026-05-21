Nazarbattu Secrets: नई कार और घर पर नजरबट्टू क्यों लगाया जाता है? जानिए बुरी नजर से जुड़ी मान्यता

Nazarbattu Secrets: नई कार खरीदते ही लोग उस पर नींबू-मिर्च या काला नजरबट्टू जरूर लगाते हैं। नए घर के बाहर भी काली हांडी या काला टीका दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? भारतीय परंपरा में इसे बुरी नजर से बचाव का तरीका माना जाता है। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और सुख-समृद्धि बनी रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह परंपरा शुरू क्यों हुई और लोग इसे इतना जरूरी क्यों मानते हैं?