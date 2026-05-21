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Nazarbattu Secrets: नई कार और घर पर नजरबट्टू क्यों लगाया जाता है? जानिए बुरी नजर से जुड़ी मान्यता

Nazarbattu Secrets: नई कार या नया घर लेने के बाद लोग सबसे पहले नजरबट्टू क्यों लगाते हैं? क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई खास मान्यता छिपी है? जानिए काला टीका, नींबू-मिर्च और नजर दोष से जुड़ी दिलचस्प मान्यताएं।

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भारत

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Manoj Vashisth

May 21, 2026

Nazar Se Bachne Ke Upay

Nazarbattu Secrets : नई कार और घर पर नजरबट्टू लगाने की परंपरा क्यों है? जानिए इसका पूरा सच

Nazarbattu Secrets: नई कार खरीदते ही लोग उस पर नींबू-मिर्च या काला नजरबट्टू जरूर लगाते हैं। नए घर के बाहर भी काली हांडी या काला टीका दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? भारतीय परंपरा में इसे बुरी नजर से बचाव का तरीका माना जाता है। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और सुख-समृद्धि बनी रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह परंपरा शुरू क्यों हुई और लोग इसे इतना जरूरी क्यों मानते हैं?

नजरबट्टू लगाने की मान्यता क्या है

लोक मान्यताओं के अनुसार, जब किसी व्यक्ति के पास नई और अच्छी चीज आती है तो आसपास के लोगों की नजर उस पर पड़ती है। कई बार जरूरत से ज्यादा तारीफ या मन में पैदा हुई ईर्ष्या को नकारात्मक ऊर्जा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यही नकारात्मक प्रभाव घर की सुख-शांति या वाहन की सुरक्षा पर असर डाल सकता है। कई लोग मानते हैं कि नजरबट्टू नहीं लगाने पर नई चीज जल्दी खराब हो सकती है।

इसी डर से बचने के लिए नजरबट्टू लगाया जाता है। लोगों का विश्वास है कि यह बुरी नजर को अपने ऊपर ले लेता है और असली चीज सुरक्षित रहती है।

नींबू-मिर्च और काले रंग का क्या महत्व है

भारतीय परंपराओं में काले रंग को कई जगह नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने वाला माना गया है। इसलिए छोटे बच्चों से लेकर घर और वाहनों तक पर काला टीका या काला धागा लगाने की परंपरा चली आ रही है।

वहीं नींबू और मिर्च को लेकर मान्यता है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं। कई दुकानदार शनिवार को अपनी दुकान के बाहर नींबू-मिर्च लटकाते हैं ताकि व्यापार में किसी तरह की बाधा न आए।

नए घर में नजरबट्टू लगाने की खास वजह

जब नया घर बनता है तो उसे परिवार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि घर में सुख-समृद्धि बनी रहे और किसी तरह की परेशानी न आए। इसी कारण मुख्य दरवाजे पर नजरबट्टू लगाया जाता है।

कुछ लोग घर के बाहर डरावने चेहरे वाली तस्वीर या काली हांडी भी टांगते हैं। माना जाता है कि इससे बाहरी नकारात्मक प्रभाव घर में प्रवेश नहीं कर पाते।

नई कार और वाहनों पर क्यों लगाया जाता है?

नई कार खरीदने के बाद अक्सर लोग उसकी पूजा करवाते हैं और फिर आगे की तरफ नजरबट्टू लगाते हैं। लोक विश्वास कहता है कि इससे दुर्घटनाओं और बुरी नजर से बचाव होता है। कई लोग लंबे सफर से पहले भी वाहन पर नींबू-मिर्च बांधते हैं।

हालांकि आधुनिक दौर में अब डिजाइनर नजरबट्टू, स्टिकर और खास एक्सेसरीज भी बाजार में मिलने लगी हैं, जिन्हें लोग फैशन और परंपरा दोनों के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।

सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में है यह मान्यता

दिलचस्प बात यह है कि बुरी नजर से बचने की मान्यता सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। तुर्की में “ईविल आई” नाम का नीले रंग का प्रतीक काफी लोकप्रिय है। ग्रीस, इटली और मध्य-पूर्व के कई देशों में भी लोग बुरी नजर से बचने के लिए खास चिन्ह इस्तेमाल करते हैं।

इससे पता चलता है कि दुनिया भर में लोग किसी न किसी रूप में नकारात्मक ऊर्जा से बचाव की मान्यता रखते आए हैं।

आस्था और परंपरा का अनोखा मेल

आज के आधुनिक दौर में भी नजरबट्टू की परंपरा खत्म नहीं हुई है। गांवों से लेकर बड़े शहरों तक लोग इसे अपनी संस्कृति और विश्वास का हिस्सा मानते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ परंपरा समझकर निभाते हैं, तो कुछ पूरी श्रद्धा के साथ अपनाते हैं।

भले ही इसके पीछे वैज्ञानिक आधार न हो, लेकिन भारतीय समाज में नजरबट्टू आज भी भावनाओं, विश्वास और सांस्कृतिक विरासत का अहम प्रतीक बना हुआ है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

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Published on:

21 May 2026 10:46 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Nazarbattu Secrets: नई कार और घर पर नजरबट्टू क्यों लगाया जाता है? जानिए बुरी नजर से जुड़ी मान्यता

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