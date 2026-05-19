Bhagavad Gita Karma Theory: क्या हर कर्म का फल मिलता है? जानिए सनातन धर्म का बड़ा सिद्धांत

Bhagavad Gita Karma Theory: जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी यह सवाल न पूछा हो कि अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? या फिर गलत काम करने वाले लोग सुखी कैसे दिखते हैं? यही सवाल इंसान को कर्म और कर्मफल के सिद्धांत तक ले जाता है। सनातन धर्म (Sanatan Dharma Karma) में कर्मफल केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि जीवन का ऐसा नियम माना गया है जो हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होता है।