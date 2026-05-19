Adhik Maas 2026 में जयपुर बना भक्तिमय, गीता-भागवत और मीरा कथा में उमड़ी भीड़

अधिक मास को सनातन परंपरा में बेहद पुण्यदायी माना जाता है। यही कारण है कि इस बार जयपुर में धार्मिक आयोजनों की मानो बाढ़ सी आ गई है। शहर के मंदिरों, धर्मशालाओं और कथा स्थलों पर सुबह से लेकर देर रात तक भजन, कथा और सत्संग का माहौल बना हुआ है। कहीं श्रीमद्भागवत कथा हो रही है तो कहीं रामकथा और मीरा चरित्र का रसपान कराया जा रहा है।