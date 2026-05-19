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धर्म और अध्यात्म

Adhik Maas 2026 में जयपुर बना भक्तिमय, गीता-भागवत और मीरा कथा में उमड़ी भीड़

Purushottam Maas: अधिक मास के दौरान जयपुर के मंदिरों और कथा स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भागवत कथा, मीरा चरित्र और गीता के संदेशों के जरिए लोगों को आध्यात्म और जीवन मूल्यों से जोड़ने की कोशिश हो रही है।

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जयपुर

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Manoj Vashisth

May 19, 2026

Purushottam Maas

Adhik Maas : जयपुर में अधिक मास का असर, कृष्ण भक्ति और मीरा कथा में डूबे श्रद्धालु

Adhik Maas 2026: जयपुर में अधिक मास के दौरान मंदिरों और कथा पंडालों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शहर के अलग-अलग इलाकों में भागवत कथा, रामकथा और मीरा चरित्र जैसे धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। यहां लोग सिर्फ पूजा-पाठ ही नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन और आध्यात्मिक सीख भी ले रहे हैं।

जयपुर के मंदिरों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़

अधिक मास को सनातन परंपरा में बेहद पुण्यदायी माना जाता है। यही कारण है कि इस बार जयपुर में धार्मिक आयोजनों की मानो बाढ़ सी आ गई है। शहर के मंदिरों, धर्मशालाओं और कथा स्थलों पर सुबह से लेकर देर रात तक भजन, कथा और सत्संग का माहौल बना हुआ है। कहीं श्रीमद्भागवत कथा हो रही है तो कहीं रामकथा और मीरा चरित्र का रसपान कराया जा रहा है।

श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए आयोजकों ने विशेष व्यवस्थाएं भी की हैं। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए बैठने से लेकर पार्किंग और पेयजल तक की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

भगवद्गीता केवल ग्रंथ नहीं, जीवन का मार्ग है

जयपुर के चौड़ा रास्ता क्षेत्र स्थित गोवर्धननाथ मंदिर में चल रही भागवत कथा में कथावाचकों ने भगवान श्रीकृष्ण के संदेशों को सरल भाषा में समझाया। कथा के दौरान कहा गया कि भगवद्गीता केवल धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला ज्ञान है।

वक्ताओं ने बताया कि गीता का हर श्लोक इंसान को कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, कर्म और सकारात्मक सोच बनाए रखने की प्रेरणा देता है। कथा में यह भी कहा गया कि श्रीकृष्ण की वाणी आज के तनावपूर्ण जीवन में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गई है।

मीरा की भक्ति ने श्रद्धालुओं को किया भावुक

शहर के कई स्थानों पर आयोजित मीरा चरित्र कथा में भक्तों ने मीरा बाई के कृष्ण प्रेम और त्याग की गाथाएं सुनीं। कथा के दौरान जब मीरा के भजन गाए गए तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। महिलाओं और युवाओं ने भी बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

कथावाचकों ने कहा कि मीरा ने समाज की बंदिशों से ऊपर उठकर भक्ति को चुना और यही संदेश आज की पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है कि अपने विश्वास और सत्य के लिए डटे रहें।

अहंकार और मनमानी विनाश का कारण

गलता गेट क्षेत्र में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में वक्ताओं ने अहंकार को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बताया। कथा में शिव-पार्वती विवाह और सती चरित्र के प्रसंगों के माध्यम से समझाया गया कि जब व्यक्ति मर्यादा और विनम्रता छोड़ देता है, तब उसका पतन तय हो जाता है।

धर्मगुरुओं ने लोगों से परिवार और समाज में प्रेम, संयम और संस्कार बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यवहार और सोच में भी दिखना चाहिए।

क्यों खास माना जाता है अधिक मास?

हिंदू पंचांग के अनुसार लगभग हर तीन साल में एक बार अधिक मास आता है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में दान, पूजा, जप, तप और कथा श्रवण का विशेष फल मिलता है।

देशभर में इस दौरान मंदिरों में विशेष आयोजन किए जाते हैं। वृंदावन, उज्जैन, नाथद्वारा, अयोध्या और जयपुर जैसे धार्मिक शहरों में श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है।

युवाओं में भी बढ़ रही धार्मिक रुचि

इस बार एक खास बात यह देखने को मिल रही है कि धार्मिक आयोजनों में युवाओं की भागीदारी पहले के मुकाबले काफी बढ़ी है। सोशल मीडिया पर कथा, भजन और आध्यात्मिक संदेशों के छोटे वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। कई युवा गीता और भागवत के श्लोक सीखने में रुचि दिखा रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि तेज भागदौड़ और मानसिक तनाव के दौर में लोग आध्यात्म की ओर लौट रहे हैं। यही वजह है कि कथा पंडालों में अब केवल बुजुर्ग ही नहीं, बल्कि कॉलेज छात्र और नौकरीपेशा युवा भी दिखाई दे रहे हैं।

भक्ति के साथ सामाजिक संदेश भी

इन धार्मिक आयोजनों में केवल पूजा-पाठ ही नहीं, बल्कि समाज सुधार के संदेश भी दिए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्ति, परिवार में संस्कार और महिलाओं के सम्मान जैसे विषयों पर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

अधिक मास के इस माहौल ने जयपुर को पूरी तरह भक्तिमय रंग में रंग दिया है। मंदिरों से उठते भजन, कथा स्थलों पर उमड़ती भीड़ और कृष्ण नाम की गूंज यह बता रही है कि आधुनिक जीवन की आपाधापी के बीच भी लोगों की आस्था आज उतनी ही मजबूत है।

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Published on:

19 May 2026 08:10 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Adhik Maas 2026 में जयपुर बना भक्तिमय, गीता-भागवत और मीरा कथा में उमड़ी भीड़

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