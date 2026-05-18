Kalki Avatar Prediction: कल्कि अवतार कब होगा? पुराणों में छिपे कलियुग अंत के संकेत

Kalki Avatar Prediction: सनातन धर्म में भगवान विष्णु के दस अवतारों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से नौ अवतार हो चुके हैं। माना जाता है कि दसवां और अंतिम अवतार कल्कि अवतार होगा, जो कलियुग के अंत में प्रकट होगा। यह विषय सदियों से लोगों की आस्था, जिज्ञासा और चर्चा का केंद्र बना हुआ है।