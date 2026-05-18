इस व्रत से जन्मा था रावण को बंदी बनाने वाला वीर, तीन साल में एक बार आती है ये Ekadashi

Padmini Ekadashi 2026: क्या सिर्फ एक व्रत से इतना शक्तिशाली पुत्र मिल सकता है, जिसने लंकापति रावण तक को बंदी बना लिया था? पुराणों में पद्मिनी एकादशी से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत कथा मिलती है। माना जाता है कि अधिकमास (Adhik Maas 2026) में आने वाली इस दुर्लभ एकादशी (Padmini Ekadashi) का व्रत करने से राजा कृतवीर्य को कार्तवीर्य अर्जुन जैसे पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति हुई थी। यही वजह है कि तीन साल में एक बार आने वाली यह एकादशी बेहद पुण्यदायी मानी जाती है।