Garuda Purana: मरने के बाद आत्मा सबसे पहले क्या देखती है? जानें मृत्यु का रहस्यमयी सच

Garuda Purana:गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब आत्मा कुछ समय तक अपने ही घर और परिजनों के आसपास मौजूद रहती है। वह अपने मृत शरीर को देखती है और परिवार वालों के रोने-बिलखने को महसूस करती है, लेकिन चाहकर भी उनसे संवाद नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति और यमलोक यात्रा का बेहद रहस्यमयी वर्णन मिलता है। यही कारण है कि मृत्यु और आत्मा से जुड़े ये रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं।