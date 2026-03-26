Garuda Purana: 13 दिन तक गरुड़ पुराण सुनने से जीवित और मृतक दोनों का होता है उद्धार, जानें मान्यता

Garuda Purana: गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख महापुराणों में से एक है, जिसमें Lord Vishnu ने भक्ति, कर्म, आत्मा और पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्यों को विस्तार से बताया है।मान्यता है कि किसी परिजन के निधन के बाद 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ करने से आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है।कहा जाता है कि इस दौरान मृतक की आत्मा अपने घर में ही रहती है और इस ज्ञान को सुनती है।साथ ही, परिवार के जीवित सदस्य भी इस पाठ के माध्यम से जीवन, मृत्यु और पाप-पुण्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं.