Garuda Purana: जो लोग करते हैं ये काम, अगले जन्म में बनते हैं कौआ! जानिए शास्त्रों की चेतावनी

Garuda Purana: हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण को जीवन, मृत्यु और कर्मों के फल से जुड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म ही उसके अगले जन्म का स्वरूप तय करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे कर्म भी बताए गए हैं, जिन्हें करने वाले लोगों को अगले जन्म में कौए का जन्म मिल सकता है। इसलिए गरुड़ पुराण में इन गलत आदतों से बचने की चेतावनी दी गई है, ताकि व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारकर बेहतर जीवन की दिशा में आगे बढ़ सके।