Ravivar Ke Upay In Hindi: सूर्य देव की कृपा पाने के लिए रविवार को अपनाएं ये 5 सरल उपाय, घर में बढ़ेगी सुख-समृद्धि

Ravivar Ke Upay In Hindi: हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा, सफलता और स्वास्थ्य का कारक ग्रह माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा और कुछ विशेष उपाय करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि, सम्मान और सकारात्मकता का आशीर्वाद देते हैं।ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रविवार के दिन किए गए कुछ सरल उपाय जीवन की कई परेशानियों को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं रविवार को किए जाने वाले 5 आसान और अचूक उपाय।