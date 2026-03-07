Ravivar Ke Upay In Hindi: सूर्य देव की कृपा पाने के लिए रविवार को अपनाएं ये 5 सरल उपाय, घर में बढ़ेगी सुख-समृद्धि

Surya Dev ke upay Ravivar ko|फोटो सोर्स- Freepik
Ravivar Ke Upay In Hindi: हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित माना जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा, सफलता और स्वास्थ्य का कारक ग्रह माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा और कुछ विशेष उपाय करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि, सम्मान और सकारात्मकता का आशीर्वाद देते हैं।ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रविवार के दिन किए गए कुछ सरल उपाय जीवन की कई परेशानियों को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। आइए जानते हैं रविवार को किए जाने वाले 5 आसान और अचूक उपाय।
रविवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और मन को शांति मिलती है। साथ ही जीवन में आने वाली बाधाएं भी धीरे-धीरे कम होने लगती हैं।
अगर आप रोजाना तिलक लगाते हैं तो रविवार के दिन कुमकुम का तिलक लगाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह सूर्य देव को प्रसन्न करने का एक सरल तरीका माना जाता है।
रविवार के दिन गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इससे मन की शुद्धि होती है और व्यक्ति के अंदर सकारात्मक सोच विकसित होती है।
इस दिन गुड़, गेहूं, तांबा या लाल रंग की वस्तुओं का दान करना लाभकारी माना जाता है। दान करने से पुण्य प्राप्त होता है और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है।
ज्योतिष के अनुसार रविवार को लाल रंग की चीजें खरीदना शुभ माना जाता है। यह रंग सूर्य का प्रतीक माना जाता है और इसे जीवन में उत्साह और ऊर्जा का संकेत भी माना जाता है।
अगर आप सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो रविवार के दिन नारंगी, केसरिया या चमकीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। ये रंग सूर्य से जुड़े हुए माने जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी हैं।ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उन्हें विशेष रूप से रविवार के दिन इन रंगों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली, आत्मविश्वास और सफलता बढ़ने की मान्यता है।
