Garuda Purana: भूलकर भी न करें ये 5 महापाप, वरना मृत्यु के बाद आत्मा को झेलने पड़ते हैं भयंकर कष्ट

Garuda Purana punishment after death|फोटो सोर्स- Freepik
Garuda Purana Interesting Facts: हिंदू धर्मग्रंथों में गरुड़ पुराण को जीवन, मृत्यु और कर्मों के फल से जुड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसे इस जीवन के साथ-साथ मृत्यु के बाद भी भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कर्मों का उल्लेख मिलता है जिन्हें महापाप कहा गया है। मान्यता है कि इन पापों को करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी कठोर कष्टों का सामना करता है।
गरुड़ पुराण के अनुसार ब्राह्मण हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है। हिंदू धर्म में ब्राह्मण को ज्ञान, वेद और धर्म का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में किसी ब्राह्मण की हत्या करना केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि धर्म और ज्ञान के प्रति अपराध माना जाता है।मान्यता है कि जो व्यक्ति यह पाप करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद अत्यंत कष्टदायक परिणाम भुगतने पड़ते हैं।
माता-पिता को धरती पर भगवान के समान माना गया है। वे ही हमें जीवन देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं।गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने माता-पिता का अपमान करता है, उनकी बातों को नजरअंदाज करता है या उनका अनादर करता है, वह बड़ा पाप करता है। इसलिए जीवन में हमेशा अपने माता-पिता का सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए।
हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसलिए गौ-हत्या को भी महापापों में गिना गया है।गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति गाय की हत्या करता है या उसमें भागीदार बनता है, उसे जीवन में और मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है।
गरुड़ पुराण के अनुसार किसी कमजोर व्यक्ति का शोषण करना, किसी की संपत्ति को अनुचित तरीके से हड़पना या अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट देना भी महापाप माना गया है।ऐसे कर्म न केवल समाज के लिए गलत हैं बल्कि आत्मा के लिए भी अत्यंत हानिकारक माने जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसे पाप करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद कठोर दंड भुगतना पड़ता है।
गरुड़ पुराण में मनुष्य को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी गई है। जो व्यक्ति सत्य, न्याय और सदाचार से दूर होकर पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है, उसका अंत दुखद बताया गया है।ऐसे लोग जीवन में भी कष्ट झेलते हैं और मृत्यु के बाद भी उन्हें दंड का सामना करना पड़ता है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग