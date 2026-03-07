7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Garuda Purana: भूलकर भी न करें ये 5 महापाप, वरना मृत्यु के बाद आत्मा को झेलने पड़ते हैं भयंकर कष्ट

Garuda Purana Interesting Facts: हिंदू धर्म में कई ऐसे ग्रंथ हैं जो जीवन को सही दिशा देने के साथ-साथ यह भी बताते हैं कि कौन से कर्म मनुष्य को पुण्य दिलाते हैं और कौन से पाप उसे दुखों की ओर ले जाते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है गरुड़ पुराण। इसमें जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Mar 07, 2026

Garuda Purana 5 mahapaap in Hindi,Garuda Purana,

Garuda Purana punishment after death|फोटो सोर्स- Freepik

Garuda Purana Interesting Facts: हिंदू धर्मग्रंथों में गरुड़ पुराण को जीवन, मृत्यु और कर्मों के फल से जुड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसे इस जीवन के साथ-साथ मृत्यु के बाद भी भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कर्मों का उल्लेख मिलता है जिन्हें महापाप कहा गया है। मान्यता है कि इन पापों को करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी कठोर कष्टों का सामना करता है।

ब्राह्मण हत्या

गरुड़ पुराण के अनुसार ब्राह्मण हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है। हिंदू धर्म में ब्राह्मण को ज्ञान, वेद और धर्म का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में किसी ब्राह्मण की हत्या करना केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि धर्म और ज्ञान के प्रति अपराध माना जाता है।मान्यता है कि जो व्यक्ति यह पाप करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद अत्यंत कष्टदायक परिणाम भुगतने पड़ते हैं।

माता-पिता का अनादर

माता-पिता को धरती पर भगवान के समान माना गया है। वे ही हमें जीवन देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं।गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने माता-पिता का अपमान करता है, उनकी बातों को नजरअंदाज करता है या उनका अनादर करता है, वह बड़ा पाप करता है। इसलिए जीवन में हमेशा अपने माता-पिता का सम्मान करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए।

गौ हत्या

हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और उसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसलिए गौ-हत्या को भी महापापों में गिना गया है।गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति गाय की हत्या करता है या उसमें भागीदार बनता है, उसे जीवन में और मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है।

किसी का शोषण करना

गरुड़ पुराण के अनुसार किसी कमजोर व्यक्ति का शोषण करना, किसी की संपत्ति को अनुचित तरीके से हड़पना या अपने स्वार्थ के लिए किसी को कष्ट देना भी महापाप माना गया है।ऐसे कर्म न केवल समाज के लिए गलत हैं बल्कि आत्मा के लिए भी अत्यंत हानिकारक माने जाते हैं। कहा जाता है कि ऐसे पाप करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद कठोर दंड भुगतना पड़ता है।

धर्म के मार्ग से भटक जाना

गरुड़ पुराण में मनुष्य को हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी गई है। जो व्यक्ति सत्य, न्याय और सदाचार से दूर होकर पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है, उसका अंत दुखद बताया गया है।ऐसे लोग जीवन में भी कष्ट झेलते हैं और मृत्यु के बाद भी उन्हें दंड का सामना करना पड़ता है।

ये भी पढ़ें

Garuda Purana: अगर मृत्यु के वक्त हों ये 4 चीजें, तो नरक की पीड़ा से मिल सकती है मुक्ति
धर्म/ज्योतिष
Garuda Purana in Hindi, मृत्यु के समय क्या होना चाहिए, मृत्यु के समय मोक्ष कैसे मिलता है,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

07 Mar 2026 01:00 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Garuda Purana: भूलकर भी न करें ये 5 महापाप, वरना मृत्यु के बाद आत्मा को झेलने पड़ते हैं भयंकर कष्ट

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Chaitra Amavasya 2026: 17 या 18 मार्च कब है चैत्र अमावस्या? कब करें पितरों का तर्पण, जानें सही तारीख और शुभ समय

Chaitra Amavasya 2026 kab hai,Chaitra Amavasya puja,
धर्म और अध्यात्म

अबीर-गुलाल और टेसू के रंगों से खेले जाएंगे बाबा गुमानदेव हनुमान के संग होली पिपली नाका स्थित प्राचीन मंदिर में होगा भव्य रंगोत्सव चांदी की पिचकारी से अर्पित होगा टेसू के फूलों से बना पवित्र रंग प्राचीन परंपरा के साथ मनाया जाएगा रंगोत्सव

पिपली नाका स्थित प्राचीन मंदिर में होगा भव्य रंगोत्सव
समाचार

Nag Panchami 2026: कब है नाग पंचमी? जानें पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, राशि अनुसार नाग पंचमी के विशेष उपाय

Nag Panchami 2026
धर्म और अध्यात्म

Shani Gochar 2026 : रेवती नक्षत्र में शनि की एंट्री से इन 3 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Shani Gochar 2026
धर्म/ज्योतिष

Panchang 7 March: आज का पंचांग 7 मार्च 2026 (शनिवार): चतुर्थी तिथि, चित्रा-स्वाती नक्षत्र, राहुकाल और शुभ चौघड़िया जानें

Aaj ka Panchang 7 March
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.