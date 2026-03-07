Garuda Purana: भूलकर भी न करें ये 5 महापाप, वरना मृत्यु के बाद आत्मा को झेलने पड़ते हैं भयंकर कष्ट

Garuda Purana Interesting Facts: हिंदू धर्मग्रंथों में गरुड़ पुराण को जीवन, मृत्यु और कर्मों के फल से जुड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसे इस जीवन के साथ-साथ मृत्यु के बाद भी भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे कर्मों का उल्लेख मिलता है जिन्हें महापाप कहा गया है। मान्यता है कि इन पापों को करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद भी कठोर कष्टों का सामना करता है।