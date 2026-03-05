Garuda Purana: अगर मृत्यु के वक्त हों ये 4 चीजें, तो नरक की पीड़ा से मिल सकती है मुक्ति

Garuda Purana: हिंदू धर्मग्रंथों में गरुड़ पुराण को जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा से जुड़े रहस्यों को समझाने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य के कर्म ही उसके अगले लोक की दिशा तय करते हैं। हालांकि शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि यदि मृत्यु के समय कुछ विशेष स्थितियां या गुण व्यक्ति के जीवन में मौजूद हों, तो आत्मा को नरक की पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है और उसे शुभ लोक की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के समय कौन-सी 4 चीजें आत्मा के लिए शुभ मानी गई हैं।