Solar Eclipse 2026: अमावस्या पर लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, दिन में छा सकता है अंधेरा ,नोट कर लें तारीख

Solar Eclipse 2026:सूर्य ग्रहण को खगोलीय दृष्टि से बेहद रोचक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब सूर्य का प्रकाश आंशिक या पूर्ण रूप से ढक जाता है, जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वर्ष 2026 में अमावस्या के दिन साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसे एक दुर्लभ खगोलीय घटना माना जा रहा है। इस दौरान कुछ स्थानों पर दिन में ही अंधेरा छाने जैसा दृश्य भी देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं इस सूर्य ग्रहण की सही तारीख, समय और इससे जुड़ी खास बातें।