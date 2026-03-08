8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Chaitra Navratri 2026 Kanya Pujan: 3, 5, 7 या 9… कन्या पूजन में कितनी कन्याओं को भोजन कराना होता है? जानें सही संख्या और शुभ मुहूर्त

Chaitra Navratri 2026 Kanya Pujan: नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि इन दिनों कन्या पूजन की परंपरा निभाई जाती है। वर्ष 2026 में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 26 मार्च को पड़ रही है। इस दिन श्रद्धालु छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उनका पूजन करते हैं और उन्हें भोजन कराते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Mar 08, 2026

Navratri Kanya Pujan vidhi, Durga Ashtami Kanya Pujan,

Navratri 2026 Ashtami date|फोटो सोर्स- Freepik

Chaitra Navratri 2026 Kanya Pujan:चैत्र नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा और भोजन कराया जाता है। साल 2026 में अष्टमी तिथि 26 मार्च को पड़ रही है, इसलिए इस दिन कई घरों में कन्या पूजन किया जाएगा। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि कन्या पूजन में 3, 5, 7 या 9 में से कितनी कन्याओं को भोजन कराना शुभ माना जाता है।

Chaitra Navratri 2026: कितनी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन कराना सबसे शुभ माना जाता है। ये नौ कन्याएं मां दुर्गा के नौ रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। हालांकि कई बार सभी को एक साथ 9 कन्याएं उपलब्ध नहीं हो पातीं। ऐसी स्थिति में 3, 5 या 7 कन्याओं को भी श्रद्धा के साथ भोजन कराया जा सकता है।कन्या पूजन के दौरान एक छोटे बालक को भी भोजन कराने का विधान बताया गया है। इस बालक को बटुक भैरव का रूप माना जाता है। मान्यता है कि कन्याओं और बटुक को भोजन कराने से मां दुर्गा प्रसन्न होती हैं और घर में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं।

कन्याओं की उम्र कितनी होनी चाहिए?

शास्त्रों में कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष तक की बालिकाओं को उपयुक्त माना गया है। माना जाता है कि इस आयु की कन्याएं पवित्रता और देवी शक्ति का प्रतीक होती हैं। इन कन्याओं का सम्मान और पूजन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और व्यक्ति को धन-धान्य, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है।

Chaitra Ashtami 2026 Date: अष्टमी तिथि और शुभ मुहूर्त

  • चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 25 मार्च 2026 को दोपहर 1:50 बजे से शुरू होकर 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 बजे तक रहेगी। इस दौरान कन्या पूजन के लिए कई शुभ मुहूर्त बताए गए हैं।
  • पहला मुहूर्त: सुबह 6:20 से 7:52 तक
  • दूसरा मुहूर्त: सुबह 10:56 से दोपहर 2:01 तक
  • शाम का मुहूर्त: शाम 5:06 से रात 9:33 तक

कन्या पूजन की सही विधि

कन्या पूजन के लिए सबसे पहले घर को साफ-सुथरा रखें और कन्याओं का आदर के साथ स्वागत करें। उन्हें स्वच्छ आसन पर बैठाएं और उनके चरण धोकर सम्मान दें। इसके बाद रोली और अक्षत से उनका तिलक करें। कई लोग उनके पैरों में आलता भी लगाते हैं और उन्हें लाल चुनरी भेंट करते हैं।पूजन के बाद कन्याओं को प्रेमपूर्वक भोजन कराया जाता है। आमतौर पर पूड़ी, हलवा और चने का प्रसाद बनाया जाता है। भोजन के बाद अपनी क्षमता अनुसार उन्हें उपहार, फल या दक्षिणा दी जाती है। अंत में उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया जाता है और अगले वर्ष फिर आने का निमंत्रण देकर सम्मानपूर्वक विदा किया जाता है।

ये भी पढ़ें

Chaitra Navratri 2026 Calendar: घटस्थापना से लेकर जानिए किस दिन किस देवी की पूजा, देखिए चैत्र नवरात्रि 2026 का कैलेंडर
धर्म और अध्यात्म
navratri 2026 start date in india, chaitra navratri 2026 kab hai, navratri march 2026 exact date,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Chaitra Navratri

chaitra navratri puja

Published on:

08 Mar 2026 12:35 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Chaitra Navratri 2026 Kanya Pujan: 3, 5, 7 या 9… कन्या पूजन में कितनी कन्याओं को भोजन कराना होता है? जानें सही संख्या और शुभ मुहूर्त

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Women’s Day 2026: नारी के 3 दिव्य रूप जो बनाते हैं उसे शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक

Women’s Day 2026, Women’s Day 2026 India, महिला दिवस 2026,
धर्म और अध्यात्म

Ravivar Ke Upay In Hindi: सूर्य देव की कृपा पाने के लिए रविवार को अपनाएं ये 5 सरल उपाय, घर में बढ़ेगी सुख-समृद्धि

Ravivar ke upay in Hindi for money and success, रविवार को सूर्य देव को प्रसन्न करने के उपाय,
धर्म और अध्यात्म

Chaitra Navratri 2026: कलश स्थापना के बन रहे हैं दो शुभ मुहूर्त, 72 साल बाद नवरात्रि पर बन रहा अद्भुत संयोग

Chaitra Navratri 2026, Chaitra Navratri 2026 Kalash Sthapana, Navratri 2026 Kalash Sthapana Muhurat,
धर्म और अध्यात्म

Pradosh Vrat 2026 Date: मार्च के दूसरे प्रदोष व्रत की डेट को लेकर कन्फ्यूजन? यहां जानें सही दिन

Pradosh Vrat 2026, Pradosh Vrat March 2026 date, Second Pradosh Vrat March 2026,
धर्म और अध्यात्म

Garuda Purana: भूलकर भी न करें ये 5 महापाप, वरना मृत्यु के बाद आत्मा को झेलने पड़ते हैं भयंकर कष्ट

Garuda Purana 5 mahapaap in Hindi,Garuda Purana,
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.