Women’s Day 2026: नारी के 3 दिव्य रूप जो बनाते हैं उसे शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक

Happy Women’s Day 2026: भारतीय संस्कृति में नारी को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों और पुराणों में भी स्त्री को देवी स्वरूप बताया गया है, क्योंकि उसके भीतर कई दिव्य शक्तियां समाई होती हैं। महिला दिवस के खास अवसर पर यह समझना जरूरी है कि हर स्त्री के भीतर ये तीनों दिव्य गुण किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं। जब नारी अपने इन गुणों को पहचान लेती है, तो वह न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी नई दिशा देने की क्षमता रखती है। आइए जानते हैं नारी के वे 3 दिव्य रूप, जो उसे शक्ति, बुद्धि और समृद्धि का प्रतीक बनाते हैं।