धर्म और अध्यात्म

Women’s Day 2026: नारी के 3 दिव्य रूप जो बनाते हैं उसे शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक

Happy Women’s Day 2026: महिला दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि यह उस शक्ति को पहचानने का अवसर भी है जो हर महिला के भीतर मौजूद है। भारतीय परंपरा में यह शक्ति तीन प्रमुख रूपों में दिखाई देती है।

भारत

image

MEGHA ROY

Mar 08, 2026

Women’s day spiritual significance of women|फोटो सोर्स- Chatgpt

Happy Women’s Day 2026: भारतीय संस्कृति में नारी को सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों और पुराणों में भी स्त्री को देवी स्वरूप बताया गया है, क्योंकि उसके भीतर कई दिव्य शक्तियां समाई होती हैं। महिला दिवस के खास अवसर पर यह समझना जरूरी है कि हर स्त्री के भीतर ये तीनों दिव्य गुण किसी न किसी रूप में मौजूद होते हैं। जब नारी अपने इन गुणों को पहचान लेती है, तो वह न सिर्फ अपने जीवन को बल्कि पूरे परिवार और समाज को भी नई दिशा देने की क्षमता रखती है। आइए जानते हैं नारी के वे 3 दिव्य रूप, जो उसे शक्ति, बुद्धि और समृद्धि का प्रतीक बनाते हैं।

शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा

दुर्गा का स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि नारी कभी कमजोर नहीं होती। उसके भीतर असीम साहस और आत्मबल छिपा होता है। जब कोई महिला अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है, कठिन परिस्थितियों का सामना करती है और अपने परिवार की रक्षा के लिए डटकर खड़ी होती है, तब उसके भीतर दुर्गा की शक्ति दिखाई देती है।जीवन में कई बार चुनौतियां आती हैं, लेकिन जब महिला हार मानने के बजाय दृढ़ता से आगे बढ़ती है, तब वह शक्ति का जीवंत उदाहरण बन जाती है। यह रूप हमें सिखाता है कि साहस और आत्मविश्वास ही नारी की सबसे बड़ी ताकत है।

समृद्धि स्वरूपा देवी लक्ष्मी

लक्ष्मी को धन, सौभाग्य और समृद्धि की देवी माना जाता है। उसी तरह एक महिला भी घर की खुशहाली और संतुलन की आधारशिला होती है।घर की व्यवस्था संभालना, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सकारात्मक माहौल बनाए रखना और सीमित संसाधनों में भी संतुलन बनाए रखना यह सब एक महिला की कुशलता को दर्शाता है। जब महिला अपने परिश्रम, समझदारी और समर्पण से परिवार को आगे बढ़ाती है, तब उसमें लक्ष्मी का दिव्य स्वरूप झलकता है।समृद्धि केवल धन तक सीमित नहीं होती, बल्कि खुशियों, आपसी समझ और पारिवारिक मजबूती में भी दिखाई देती है और इन सबके केंद्र में अक्सर एक महिला ही होती है।

ज्ञान और सृजन स्वरूपा मां सरस्वती

सरस्वती को ज्ञान, कला और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। हर महिला में सीखने और दूसरों को सिखाने की अद्भुत क्षमता होती है।एक मां बच्चों की पहली शिक्षक होती है। वह उन्हें केवल पढ़ना-लिखना ही नहीं सिखाती, बल्कि जीवन के मूल्य, संस्कार और सही-गलत की समझ भी देती है। जब महिला अपने ज्ञान और अनुभव से आने वाली पीढ़ी को सही दिशा देती है, तब उसमें सरस्वती का दिव्य रूप दिखाई देता है।

