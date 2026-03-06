Garuda Purana Secrets: मृत्यु के बाद 13 दिन का पाठ क्यों है जरूरी? जानें इसके धार्मिक और आध्यात्मिक कारण

हिंदू परंपरा में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद घर में 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ करवाने की प्रथा है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास ही रहती है। ऐसे में जब घर में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, तो माना जाता है कि आत्मा को अपनी आगे की यात्रा के बारे में समझ मिलती है।गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के कर्म ही उसकी गति तय करते हैं। उसके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म की प्राप्ति होती है। जब परिवार के लोग इस पाठ को सुनते हैं, तो उन्हें भी जीवन में अच्छे कर्म करने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है।