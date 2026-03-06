Ram Navami 2026: राम जन्म का पावन पर्व कब है? नोट करें पूजा विधि, व्रत और शुभ मुहूर्त

Ram Navami 2026 Puja muhurat|फोटो सोर्स: Freepik
Ram Navami 2026 Date: हिंदू धर्म में राम नवमी का पर्व बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो धर्म, सत्य और मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व भक्तों के लिए विशेष आस्था और भक्ति का अवसर होता है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है तथा श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान राम से सुख-समृद्धि और जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने की प्रार्थना करते हैं।आइए जानते हैं राम नवमी 2026 की सही तिथि, पूजा विधि, व्रत नियम और शुभ मुहूर्त से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी।
हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम नवमी मनाई जाती है। वर्ष 2026 में यह नवमी तिथि 26 मार्च 2026 को सुबह 11:48 बजे से शुरू होकर 27 मार्च 2026 को सुबह 10:06 बजे तक रहेगी।इसी कारण कुछ लोग 26 मार्च को राम नवमी मनाएंगे। वहीं वैष्णव परंपरा में उदय तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए कई स्थानों पर यह पर्व 27 मार्च 2026 को भी मनाया जाएगा।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीराम का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था, इसलिए राम नवमी पर इसी समय पूजा करना विशेष शुभ माना जाता है। साल 2026 में पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:13 बजे से दोपहर 1:41 बजे तक रहेगा। इस अवधि में विधि-विधान से भगवान श्रीराम की पूजा करने से विशेष पुण्य और आशीर्वाद प्राप्त होने की मान्यता है।
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग