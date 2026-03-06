Ram Navami 2026: राम जन्म का पावन पर्व कब है? नोट करें पूजा विधि, व्रत और शुभ मुहूर्त

Ram Navami 2026 Date: हिंदू धर्म में राम नवमी का पर्व बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो धर्म, सत्य और मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व भक्तों के लिए विशेष आस्था और भक्ति का अवसर होता है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और रामायण पाठ का आयोजन किया जाता है तथा श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान राम से सुख-समृद्धि और जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने की प्रार्थना करते हैं।आइए जानते हैं राम नवमी 2026 की सही तिथि, पूजा विधि, व्रत नियम और शुभ मुहूर्त से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी।