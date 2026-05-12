पिंडदान और श्राद्ध न करने पर आत्मा को क्या कष्ट मिलता है? जानिए Garuda Purana में क्या कहा गया है

Garuda Purana Death Secrets: हिंदू धर्म में पिंडदान और श्राद्ध को पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन कर्मों के बिना आत्मा को परलोक में कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि श्राद्ध और तर्पण न मिलने पर आत्मा अतृप्त रह जाती है और उसे भटकना पड़ता है। इतना ही नहीं, इसका प्रभाव परिवार के सुख-समृद्धि और वंश वृद्धि पर भी पड़ सकता है।