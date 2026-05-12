Premanand Maharaj से मिले नागालैंड के गवर्नर, मिला उपदेश- देह के बाद आपके कर्म ही रहेंगे साथ

महाराज जी ने अपने सरल लेकिन प्रभावशाली शब्दों में कहा कि यह शरीर नश्वर है। एक दिन पद, प्रतिष्ठा, धन और सांसारिक सुख सब यहीं छूट जाएंगे। मृत्यु के बाद यदि कुछ साथ जाता है, तो वह केवल व्यक्ति के कर्म होते हैं। अच्छे कर्म आत्मा को ऊंचाई देते हैं, जबकि बुरे कर्म जीवन को दुखों की ओर ले जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण मनुष्य को यह दुर्लभ मानव जीवन मिलता है। इसलिए इस जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक उपलब्धियां हासिल करना नहीं, बल्कि समाज सेवा, मानवता और भगवान की भक्ति होना चाहिए।