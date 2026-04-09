Premanand Ji Maharaj : प्रशंसा है जहर, निंदा है अमृत: प्रेमानंद जी महाराज के 5 गहरे आध्यात्मिक सूत्र

साधु का जीवन केवल खुद को मोक्ष दिलाने के लिए नहीं होता। प्रेमानंदमहाराज जी कहते हैं, "जिस दिन हम गुरु की शरण में आए, कल्याण तो उसी दिन हो गया। अब जो साधना है, वह जगत के मंगल के लिए है।" जैसे गुरु गोविंद सिंह जी के 'पंच प्यारों' ने बलिदान की वेदी पर खुद को समर्पित किया, वैसे ही एक साधक को अपनी वासनाओं और अहंकार की बलि देनी पड़ती है।