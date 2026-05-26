Mangal Gocher 2026: मंगल की विशेष दृष्टि से 3 राशियों को मिल सकते हैं सफलता के नए अवसर

Mars Transit 2026, Mangal Gocher 2026: अंतरिक्ष में जब ग्रहों का राशि परिवर्तन (Planet Transit) होता है, तो मानव जीवन पर उसका सीधा असर देखने को मिलता है। इस वक्त, वैदिक ज्योतिष (Vedic Astrology) में सबसे ताकतवर, क्रूर और साहस का प्रतीक माने जाने वाले ग्रह मंगल (Mars), अपनी खुद की स्वराशि यानी मेष (Aries) में गोचर कर चुके हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद शर्मा के अनुसार, मंगल का यह प्रभाव आगामी 21 जून तक रहने वाला है। मंगल को ऊर्जा और महत्वाकांक्षा का कारक माना जाता है। फिलहाल मंगल मेष में बैठकर कर्क (Cancer), तुला (Libra) और वृश्चिक (Scorpio) राशि पर अपनी विशेष दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे इन जातकों के करियर और आर्थिक स्थिति गड़बड़ा सकती है या सरप्राइज देखने को मिल सकता है।