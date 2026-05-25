Bakrid 2026: 27 मई को है ईद-उल-अजहा, जानिए क्यों खास है तपती गर्मी में ‘कुर्बानी’ का यह महापर्व

Bakrid 2026: भीषण गर्मी और चढ़ते पारे के बीच इस साल देश और दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय में एक बेहद खास हलचल है। त्याग, समर्पण और अटूट आस्था का प्रतीक 'बकरीद' (Eid-ul-Adha) का त्योहार अब से ठीक 2 दिन बाद यानी 27 मई 2026 (बुधवार) को पूरे अदब और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक यह त्योहार हर साल जु अल-हिज्जा के महीने में आता है।