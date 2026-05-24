Eid-Ul-Adha 2026 Holiday: केरल सरकार का बड़ा फैसला, बकरीद के लिए 27 के साथ 28 मई को भी घोषित किया गया अवकाश

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में इस साल बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी, इसलिए उसी दिन भी सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, शैक्षणिक संस्थान (प्रोफेशनल कॉलेज सहित) और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत आने वाले संस्थान बंद रहेंगे। इस फैसले के बाद राज्य में सरकारी कर्मचारियों को 27 और 28 मई को लगातार दो दिन की छुट्टी का लाभ मिलेगा।