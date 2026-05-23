23 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ईद की छुट्टी की तारीख क्यों बदली, जानिए आखिर अब कहां किस दिन रहेगा Eid al-Adha का अवकाश

Eid-ul-Zuha:पश्चिम बंगाल सरकार ने बकरीद (Eid-ul-Zuha) की छुट्टी में बड़ा बदलाव करते हुए इसे 28 मई 2026 कर दिया है। पुरानी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, जबकि गुजरात में 27 मई को ही अवकाश रहेगा।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

May 23, 2026

Eid ul Adha Leave

ईदुल-उल-अजहा का अवकाश । ( फोटो: AI )

Eid Holiday: देश में ईदुल-उल-अजहा (बकरीद) के पावन अवसर पर मिलने वाली छुट्टियों को लेकर लोगों के बीच अक्सर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही है। इस बार पश्चिम बंगाल और गुजरात जैसे राज्यों में छुट्टियों की तारीखों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। ध्यान रहे कि सरकारी अवकाश के कैलेंडर पहले से निर्धारित और प्रकाशित होते हैं, लेकिन जिलहिज्जा का चांद दिखने के दस दिन बाद ईद मनाई जाती है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले से घोषित छुट्टियों के कैलेंडर में अचानक बदलाव करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। आइए जानते हैं कि यह बदलाव क्यों किया गया है और अब किस राज्य में सरकारी दफ्तर किस दिन बंद रहेंगे।

क्यों बदली ईद की छुट्टी की तारीख ?

त्योहारों की छुट्टियों में बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण इस्लामी कैलेंडर का चांद पर आधारित होना है। किसी भी इस्लामी महीने की शुरुआत और त्योहार की तारीख चांद दिखने (रूहयत-ए-हिलाल) पर ही निर्भर करती है। ईदुल-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने 'जिलहिज्जा' की 10 तारीख को मनाया जाता है। राज्य और केंद्र सरकारें साल की शुरुआत में खगोलीय अनुमानों के आधार पर अपनी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर देती हैं। लेकिन, जब असल में चांद दिखने की आधिकारिक घोषणा होती है, तो कई बार भौगोलिक स्थितियों के कारण तारीखों में एक या दो दिन का अंतर आ जाता है। चांद के दीदार के अनुसार सटीक तारीख तय होने के कारण ही पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी पूर्व निर्धारित छुट्टियों में तकनीकी और व्यावहारिक रूप से यह संशोधन करना पड़ा है, ताकि लोगों को त्योहार वाले मुख्य दिन ही अवकाश मिल सके।

पश्चिम बंगाल: 26-27 मई के बजाय अब 28 को सार्वजनिक अवकाश

चांद की तारीखें स्पष्ट होने के बाद पश्चिम बंगाल की नई राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर छुट्टियों में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य के हॉलिडे कैलेंडर में पहले बकरीद के लिए 26 और 27 मई (दो दिन) की छुट्टियां निर्धारित की गई थीं। नई व्यवस्था के तहत सरकार ने 26 और 27 मई की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। अब पूरे राज्य में बकरीद के उपलक्ष्य में केवल 28 मई यानि गुरुवार को एक दिन का सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

अवकाश में बदलाव का कामकाज पर असर

रद्द किए गए दोनों दिन (26 और 27 मई) अब सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और बैंकों के लिए सामान्य कार्य दिवस माने जाएंगे। इन दिनों कामकाज सुचारू रूप से चलता रहेगा।

गुजरात में 27 मई को ही रहेगी छुट्टी

जहां पश्चिम बंगाल में छुट्टियों को लेकर नया आदेश जारी हुआ है, वहीं गुजरात में स्थिति पूरी तरह से साफ है। गुजरात सरकार की ओर से घोषित 2026 की सार्वजनिक अवकाश सूची में ईदुल-उल-अजहा के लिए कोई बदलाव नहीं किया गया है। गुजरात में बकरीद का अवकाश पहले से निर्धारित 27 मई को ही रहेगा। राज्य के सभी सरकारी निगम, बोर्ड, स्कूल और बैंक 27 मई को बंद रहेंगे और यहां हॉलिडे कैलेंडर में किसी प्रकार के संशोधन की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है।

आम जनता और कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना

इस बदलाव का सीधे तौर पर उन लोगों पर असर पड़ेगा जिन्होंने वीकेंड और त्योहार को मिला कर अपनी यात्राओं की प्लानिंग की थी। यदि आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं और 26 या 27 मई को बैंक, पोस्ट ऑफिस या सरकारी दफ्तर से जुड़ा कोई काम टालने की सोच रहे थे, तो आपको अपना शेड्यूल बदलना होगा। अब इन दिनों दफ्तर खुले रहेंगे। लोगों को सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए घर से निकलने से पहले अपने राज्य और संस्थान के स्थानीय अवकाश कैलेंडर की ताजा स्थिति जरूर चेक कर लें।


खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

West Bengal

Updated on:

23 May 2026 10:11 pm

Published on:

23 May 2026 08:48 pm

Hindi News / National News / ईद की छुट्टी की तारीख क्यों बदली, जानिए आखिर अब कहां किस दिन रहेगा Eid al-Adha का अवकाश

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘सरकार जनता को स्लो पॉइजन दे रही है’, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

Arvind Kejriwal petrol diesel price hike
राष्ट्रीय

Cockroach Janta Party के समर्थन में आए सोनम वांगचुक, बीजेपी का दावा आधे फॉलोअर पाकिस्तान से

sonam wangchuk on Cockroach Janta Party
राष्ट्रीय

शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी शांतनु सिन्हा पर ED का एक्शन, मुर्शिदाबाद का आलीशान मकान होगा कुर्क

ED Raid
राष्ट्रीय

कर्नाटक कांग्रेस में CM के बाद अब मंत्री पद को लेकर कलह तेज? सिद्धारमैया के करीबी ने हाई कमान को दिया सीधा संदेश

karnataka Congress CM Crisis
राष्ट्रीय

भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी चीफ चुनाव अधिकारी को दी बड़ी जिम्मेदारी, बनाया सीएम का सेक्रेटरी

Kerala New CM VD Satheesan
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.