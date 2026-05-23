ईद की छुट्टी की तारीख क्यों बदली, जानिए आखिर अब कहां किस दिन रहेगा Eid al-Adha का अवकाश

त्योहारों की छुट्टियों में बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण इस्लामी कैलेंडर का चांद पर आधारित होना है। किसी भी इस्लामी महीने की शुरुआत और त्योहार की तारीख चांद दिखने (रूहयत-ए-हिलाल) पर ही निर्भर करती है। ईदुल-उल-अजहा (बकरीद) का त्योहार इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने 'जिलहिज्जा' की 10 तारीख को मनाया जाता है। राज्य और केंद्र सरकारें साल की शुरुआत में खगोलीय अनुमानों के आधार पर अपनी छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर देती हैं। लेकिन, जब असल में चांद दिखने की आधिकारिक घोषणा होती है, तो कई बार भौगोलिक स्थितियों के कारण तारीखों में एक या दो दिन का अंतर आ जाता है। चांद के दीदार के अनुसार सटीक तारीख तय होने के कारण ही पश्चिम बंगाल सरकार को अपनी पूर्व निर्धारित छुट्टियों में तकनीकी और व्यावहारिक रूप से यह संशोधन करना पड़ा है, ताकि लोगों को त्योहार वाले मुख्य दिन ही अवकाश मिल सके।