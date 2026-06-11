पंडित जवाहर लाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ बोले पीएम मोदी, ‘हिंदू ग्रोथ रेट बता कांग्रेस ने नाकामी छिपाई

बल्कि साथी दलों का सामूहिक यज्ञ है। यह ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं हैं और जनता ही साक्षात ईश्वर रूप है। मोदी ने सरकार की उपलिब्धयों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश को बेबसी, दरिद्रता और हीन भावना के गहरे गड्ढे में धकेल दिया था। धीमी विकास दर को हिंदू ग्रोथ रेट बताकर अपनी नाकामियां हिंदुओं के माथे मढ़ी। वास्तव में धीमी विकास दर कांग्रेस ग्रोथ रेट कहना चाहिए और 7% से ज्यादा विकास दर एनडीए ग्रोथ रेट है। कांग्रेस ने खूब घोटाले किए और लोगों में निराशा पैदा की। 2014 में एनडीए सरकार आने के बाद काम की गति, आम आदमी और मध्यवर्ग के लिए फैसलों से जनता का भरोसा मजबूत हुआ। 2014 में आशा की जो किरण जगी वह आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। एनडीए के 12 साल के शासन में देश कांग्रेस की साजिशों के जाल से मुक्त हो गया है। आज देश का हर नागरिक एक विकसित भारत का सपना देखता है। मोदी ने कहा कि देश हित में फैसले लेने का सिलसिला और तेज होगा, भारत अब विदेशों पर निर्भर नहीं रहेगा।